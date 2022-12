Traséen allerde klar

Snøen kom i rikt monn på Sjusjøen den siste uka i november, og Romjulsrenn-løypa er allerede grunnpreparert. Forholdene ligger til rette for både trening og deltakelse i Romjulsrennet fredag 30. desember. Med unntak av premiéreåret hvor en reservetrasé måtte benyttes og i 2015 da snømangel tvang arrangøren å avlyse rennet, har Sjusjøen bydd på snø i rikelig monn til en sprek innledning av nyttårsfeiringen på fjellet.

Jan Erik og Rof Bakken testet løypa under eventyrlige forhold med 40 cm snø 28. november.

Seedet puljestart

Romjulsrennet har to startpuljer og alle løpere blir tildelt egen startplass. Det er vedt å merke seg at for å bli seedet må man melde seg på før 28.12. Det benyttes resultater fra tidligere renn for å dele deltagere inn i startpuljer og startfelt. De antatt raskeste starter fremst, og de med lavere ambisjoner starter lengre bak. Det er pengepremier til de tre beste totalt i dame- og herreklassen på hhv. 3000 kr, 2000 kr og 1000 kr i tillegg til en tredels premiering i femårs-klassene og uttrekkspremier fra samarbeidspartnere og sponsorer. Uavhentede premier ettersendes ikke.

Meritterte vinnere

Det er alltid strerke løpere på Sjusjøen i romjula som i 2017 da Ragnhild Haga og Andreas Nygaard ble totalvinnere i samme sesong som Haga ble olympisk mester og Nygaard vant både Vasaloppet og Birkebeinerrennet. I den siste utgaven i 2019 var det de sterke langløperne Stian Hoelgaard og Anniken Gjerde Alnæs som stakk av med 1. premiene. Av tidligere meritterte vinnere kan nevnes Øystein Pettersen, Ola Vigen Hattestad, Katja Visnar og Maiken Caspersen Falla. Både først- og sistnevnte har to triumfer i rennet som hvert år særpreges av høyt nivå blant de beste.



Ola Vigen Hatestad i mål som den aller første vinnren av Romjulsrennet i 30. desember 2010. (Foto: Rolf Bakken)

Antall fullførende deltakere i de ni tidligere utgavene av Romjulsrennet Sjusjøen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 269 358 345 510 668 Avlyst 509 456 495 443 Avlyst Avlyst

