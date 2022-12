Da Hilde sluttet å løpe, begynte hun å gå isteden. Nå har hun lyst til å begynne å løpe igjen.

– Jeg innser at jeg må ta det med ro slik at jeg ikke blir skadet igjen, sier hun, og innrømmer at hun innimellom kan bli litt vel ivrig.

– Jeg var med på Kondisløpets høydemetersanking i september. Da ble jeg så ivrig at jeg etter 10 dager hadde pådratt meg en overbelastning i den ene foten og kunne så vidt gå. Da hadde jeg sanket 2000 høydemeter, sier hun.

Nå har hun meldt på Kondisløpets romjulsmaraton og har planer om å løpe 5-kilometerdistansen.

– Jeg har veldig sansen for at Kondis legger opp konkurranser slik at alle uansett nivå kan delta. Jeg synes det er artig å delta i konkurranser og tar det som et steg på veien til å begynne å løpe igjen, sier Hilde som har løpt både Parkrun, Kondistreninga Trondheim sin julekalender, og i fjor ble det også deltakelse i Trysilrypa på 6 kilometer.

Kan løpe alene eller sammen med andre

Hun vet ikke om hun kommer til å løpe romjulsmaraton alene eller sammen med andre. Kondisløpets romjulsmaraton er et virtuelt løp der deltakerne kan løpe hvor og når de vil i løpet av romjula. Når de melder på løpet, får de en bekreftelses-e-post med beskrivelse av hvordan de selv kan registrere resultatet sitt etter at løpet er gjennomført. Etter opplasting av resultat, vil resultatlista oppdateres automatisk. Det er løpesko til beste mann og kvinne på alle distansene 5-kilometer, halvmaraton og maraton, og mange uttrekkspremier som trekkes blant alle deltakerne. Totalt er det 52 premier på løpesko og treningsklær som skal fordeles blant heldige vinnere.

– Jeg holder til i Trondheim, og dersom Kondistreninga Trondheim inviterer til løp i jula, blir det så jeg løper Kondisløpets romjulsmaraton sammen med dem. Hvis ikke løper jeg alene, sier Hilde.

Håper på skiføre

I tillegg til å løpe, er Hilde glad i å trene kettlebells og gå langrenn.

– Dersom det kommer snø, vil jeg prøve å få til mange skiturer i jula, sier hun.

Hilde trente mye yoga etter at hun ble skadet. Nå er hun minst like ivrig til å trene styrke med kettlebells.

– Jeg trener kettlebells tre ganger i uka, går mye tur, og har så smått begynt å løpe igjen. Målet er å komme så godt i gang at kroppen tåler å være med på hele økter på Kondistreninga. Både mannen og datteren min er med. Til neste år vil jeg også slenge meg med, sier hun.

