Karen stiller gjerne til start på både 5- og 10-kilometere i tillegg til halvmaraton. Nå har hun tenkt å legge lista litt høyere og har meldt seg på Frankfurt Marathon 29. oktober neste år. Ankelskaden gjør imidlertid at hun ikke får løpt noe for tida. Hun har derfor begrenset seg til kun å løpe 5- kilometer nå i romjula.

Vil øke mengden gradvis

Karen løper vanligvis rundt 25 kilometer i uka fordelt på tre turer der den ene er en intervalløkt, den andre er en langtur på 10-15 kilometer, mens den siste turen er en rolig tur på 5-6 kilometer.

– Jeg vil øke antall kilometer gradvis utover våren og sommeren, men jeg må bare bli kvitt denne ankelskaden først, sier hun.

Trener variert

I tillegg til å løpe, trener hun styrke én til to ganer i uka, og slenger seg gjerne med på spinning, yoga og andre gruppetimer på treningssenteret.

– Jeg liker variasjon og har egentlig ikke noen favorittøkt, men det er alltid gøy å være med på Kondistreninga Trondheim sine treninger da, sier hun.

Sammen med Kondistreninga Trondheim var hun også med og løp Team-maraton i Kondisløpet i påska i år. Her var Trondheimsgruppa de som klarte å motivere flest deltakere til å melde seg på, noe som bidro til mye moro underveis og i tillegg vant de pizza for 3000 kroner som var lovt ut til den Kondistreninga som klarte å engasjere flest folk under løpet.

Treningsmål gjør det lett å komme seg ut

Været i Trøndelag kan være svært ustabilt. Likevel synes Karen at det går greit å komme seg ut på treningsturer.

– Siden jeg har meldt meg på maraton til høsten, er det motivasjon godt nok for å komme seg ut. Det å løpe er en super form for trening som gir meg energi. Det er derfor ikke noe problem å komme seg ut. Hvis jeg er litt umotivert av og til, har jeg en samboer som gir meg en verbal dytt slik at jeg kommer meg over dørstokkmila, ler hun.

I tillegg til å løpe Kondisløpets romjulsmaraton og legge inn noen treningsturer, planlegger Karen å bruke mye tid sammen med familien i romjula.