Bergen Fjellmaraton har etter hvert blitt et av de mest populære løpene i Bergensområdet. Med en løype som går i de mest klassiske delene av byfjellene så er det mange som har et forhold til løpet. Først skal løperne nemlig bestige Ulriken før de skal ta seg over vidden til Rundemanen, før de avslutter over Fløyen og målgang på Skansemyren.

På mandag åpnet påmeldingen til neste års løp, som går den 1. juni, og etter 5 minutter var de første 1000 plassene solgt. Ut i uken var alle plassene utsolgt: 1450 plasser i turklassen og 1050 plasser i konkurranseklassen.



– Ja her er det rift om plassene, forteller Janne Jensen i arrangørklubb Viking.

– Det er veldig kjekt at det fortsatt er så populært til tross for at det var ekstreme forhold under årets løp.

Løypen i Bergen Fjellmaraton går i de mest klassiske delene av byfjellene. (Foto: Arne Dag Myking)