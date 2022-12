Konkurranseklassen ble avlyst, men noen løp fort likevel og kom inn med "fjes som hvite kaniner". Til tross for kulda ble det en fin kveld med servering etterpå for alle som vant over godstolen og peisvarmen.

Her følger noen stemningsbilder tatt av en av dem, Kondis' værbestandige Stein Arne Negård.

Manuell påmelding.

Aud Jovall stemplet inn 41 som mente at "Kaldlufta er for alle!"

Arrangør eller deltaker - refleksvesten er på!

Veldre kirke lyste opp i desembermørket.

Kveldens premie: Varm saft, pepperkaker og brente mandler.