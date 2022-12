Linda Evenstad Emilsen deltar i rokonkurransen Talisker Whisky Atlantic Challenge (TWAC 2022). Totalt 43 båter deltar og det er alt fra en til fem personer i hver av båtene. Emilsen er en av seks deltakere som ror alene. Det gjør hun i den åtte meter lange båten Brugda.

Brugda: I denne båten har Linda Emilsen planer om å tilbringe de neste 2-3 månedene. (Foto hentet fra hennes facebook-side)

På sin nettside Ocean Calling presenterer Emilsen seg på følgende vis:

Jeg, Linda Evenstad Emilsen, er ei 35 år gammel kvinne, født og bosatt i Trøndelag. Til vanlig er jeg høgskolelektor i norsk, men i desember 2022 vil jeg ro alene over Atlanterhavet. Ingen norsk kvinne har rodd alene over et verdenshav før. Jeg blir den første. Jeg har ingen erfaring med denne typen utfordringer fra tidligere, men jeg har ei sterk eventyrlyst og et stort ønske om å flytte mine egne grenser. Jeg ror for å utfordre meg selv, og utvikle meg fysisk og mentalt. Jeg håper å gå i land i Antigua sterkere, tryggere og mer selvstendig. Følg min vei mot La Gomera og Antigua på instagram lindaror2022, facebook Ocean Calling og her på hjemmesida.

Deltakerne i det som går for å være verdens tøffeste rokonkurranse vil blant annet måtte kjempe mot ekstrem søvnmangel, utmattelse og vekttap. De ror i mer enn 12 timer i døgnet og sover i en knøttliten kahytt.

På vei over Atlanterhavet: Via nettsiden Ocean Calling kan du følge Linda Emilsen sin ferd over Atlanterhavet.

Siste oppdatering

12. desember, noen timer før hun startet ferden over Atlanterhavet, la hun ut sin siste egenskrevne oppdatering på facebook og instagram:

Min siste dusj på veldig lenge.



De siste dagene har vært prega av siste pakking, siste flikking, siste innkjøp, siste dusjing, og hårklipp. Nå er dette mitt siste innlegg på ei stund, men nå skal andre lede sida mi, så det kommer flere innlegg etter hvert.



Nå vil jeg ut på havet, ut å ro, ut å leve i elementet.



Det er mulig å følge starten og racet gjennom appen/nettsida YB races/Yellow Brick. Legg til Talisker Whisky Atlantic Challenge 2022, og så finner dere meg som en prikk som oppdaterer seg hver 2., og så etter hvert hver 4. time.



Angående ruta: Jeg skal vestover, men på grunn av vind- og bølgeforholdene vil jeg ro ganske rett sør til å begynne med fram til forholdene blir bedre.

Dere kan også legge merke til at jeg stiller i åpen klasse, og det er på grunn av båtdesignet. Det er nok ikke usannsynlig at jeg er en av de aller tregeste båtene: Brugda er stor og tung for en person. Men gurimalla, så god hun er!



Jeg er med i konkurransen for å konkurrere, men kun med meg selv. Jeg vil pushe meg selv, utfordre meg, gjøre så godt jeg kan, gjøre en god innsats for å nå Antigua på en trygg og sterk måte, hver dag.

Siste forberedelser: Linda Emilsen pakker og gjør sine siste forberedelser før avgang fra kanariøya La Gomera. (Foto hentet fra hennes facebook-side)

Flere norske deltakere

I rokonkurransen TWAC 2022 er det totalt 43 båter som deltar, med mannskap fra en til fem personer. Den største klassen er med fire personer, hvor det er 16 båter som deltar. Blant disse finner vi også det norsk-britiske laget Enginoars som består av de fire norske og britiske ingeniørene Rufus Mitchell-Heggs, Simen Sandtorv Hansen, Sindre Toft Nordal & Thor-Martin Sandtorv.



Enginoars: Det norsk-britiske laget Enginoars består av fire norske og britiske ingeniører. (Foto: Talisker Whisky Atlantic Challenge)

På Talisker Whisky Atlantic Challenge sin nettside finner du oversikt over alle deltakerne.

Via nettsiden kan du også følge livetracking av deltakerne.