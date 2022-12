21. november er en merkedag i Tromsø. Da starter mørketiden. Solen sender sine siste stråler over byen og fjellene rundt før den forsvinner under horisonten og ikke viser seg igjen før 21. januar neste år. To måneder uten sol er en opplevelse og utfordring i seg selv. Men mørketiden er også en fantastisk tid i nord, og mange kommer fra inn- og utland til Tromsø for å oppleve det flotte nordlyset som ofte flimrer over himmelen.

Mørketidsløpet (Polarnight Halfmarathon) arrangeres 7. januar i Tromsø av Midnight Sun Marathon. Løpet nærmer seg fullbooket. 1865 deltakere fra 55 nasjoner er allerede påmeldt og det er få plasser igjen. På Ishavskraft Marathon er det kun 17 plasser igjen, Mørketidstrimen 5 km er det 28 plasser igjen og på halvmaraton og Mørketidsmila 10 km er det henholdsvis 57 og 33 startnummer igjen.

Her finner du startlista

Løpet har vært det største vinteridrettsarrangementet i Nord-Norge gjennom mange år. Også større en skirennene, selv i skinasjonen Norge. Etter Norge er det flest deltakere fra Tyskland, Storbritannia, USA og Frankrike.

Arrangementet har stor betydning for reiselivet i Norge.

- Innovasjon Norge satser stort på internasjonale idrettsarrangement og jobber for å få flere til å komme på arrangement i Norge. Nord-Norge er spesielt interessant med tanke på det arktiske og nordlyset på vinteren. Hotellene i Tromsø er fullbooket under Mørketidsløpet. Det er jo fantastisk at arrangementet og Tromsø som vinterdestinasjon er blitt så populært, men det er en også en begrensende faktor for oss som arrangør, sier Nils I. Hætta som er daglig leder i Stiftelsen Midnight Sun marathon.

Løpet starter i sentrum av Tromsø og går rundt sydspissen av Tromsøya og nordover på vestsiden av øya mot flyplassen. Her snur deltakerne ved Sandøysundbrua og løper inn mot mål igjen. Løpet har så mange deltakere at man i samarbeid med Politiet stenger deler av vegnettet for trafikk inn i sentrum under løpet.

Mer informasjon, og påmelding, finner du på arrangementets nettside.



Arrangøren regner med 2000 deltakere i Mørketidsløpet den 7. januar. (Foto: Truls Tiller)