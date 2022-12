Det var snøføre og vintervær som preget løypen for de 15 deltakerne som la ut på Andersens Adventløp, med start i Fjellveien ovenfor Vareggs klubbhus. Det var i år for 20. gang dette løpet gikk som et sprekt innslag i adventstiden, med en løype som følger Fjellveien i en runde som returnerer til målgang på samme sted som start.

Og denne gangen var det ingen som kunne hamle opp med årets verdensmester i fjelløp, Stian Angermund. Han er vant til vanskelig underlag når han løper, og det var kanskje en fordel overfor hans konkurrenter. Han klokket i mål på 19:26, mens andremann Stein Henrik Olaussen fulgte tre minutter etterpå.

Raskeste kvinne ble unge Aurora Veen Torkildsen som deltok i rekruttklassen, hun ble etterfulgt av rutinerte Hanne Liland.

Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 6 KM Return

Plass Navn Klubb Tid 1 Angermund,Stian Varegg 19:26,5 +00:00,0 2 Olaussen,Stein Henrik Varegg 22:30,5 +03:04,0 3 Andresen,Trygve Varegg 22:37,1 +03:10,6 4 Klingenberg,Luca Varegg 23:35,9 +04:09,4 5 Aske,Jan Eirik Dalenløperne 23:48,1 +04:21,6 6 Dahle,Oliver Rokne Varegg 24:01,1 +04:34,6 7 Bongom,Bjørn Harald Varegg-Fjellgeitene 24:59,4 +05:32,9 8 Haugland,Dag Varegg 25:37,5 +06:11,0 9 Muca,Maris Latvisk Forening I Bergen 32:58,3 +13:31,7 10 Kjærner-Semb,Jan Varegg 34:20,5 +14:54,0 11 Dahle,Trygve Varegg 34:20,6 +14:54,0 12 Kvernrød,Asbjørn Gular Il / Team Sportsmanden 45:51,7 +26:25,2

Resultat klasse Rekrutt / kvinner:

Plass Navn Klubb Tid 1 Torkildsen,Aurora Veen Norna-Salhus/åck 26:02,0 +00:00,0