Aras Kaya ble født i Kenya som Amos Kibitok, men endret navn da han ble tyrkisk statsborger. Han har etter det vunnet EM terrengløp både i 2016 og 2019. Seieren i 2019 fikk han etter at vinneren Robel Fsiha ble utestengt etter dopingbruk. Aras Kaya har nå testet positivt på EPO etter et løp i Romania i september, og han er tildelt en fireårs utestengelse, men slipper med tre år siden han har innrømmet forholdet.

Det er Athletics Weekly som melder dette.

Denne uken kom det melding om at også de kenyanske maratonløperne Diana Kipyokei og Purity Rionoripo har blitt utestengt for henholdsvis seks og fem år for å ha forbrutt seg mot dopingreglene. Det er Athletics Integrity Unit (AIU) som skriver dette i en pressemelding.

Diana Kipyokei vant i fjor Boston Marathon, men blir nå fratatt denne seieren etter funn av kortisonpreparatet Triamcinolone Acetonide i hennes dopingprøver. Purity Rionoripo utestenges i fem år fra og med 21. november 2022 etter funn av det forbudte stoffet Furosemide. Begge er også dømt for å ha manipulert dokumentasjon i forbindelse med dopingprøvene.

Saken er også omtalt i Nettavisen.