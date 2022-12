De aller fleste dagene har vi trukket flere vinnere, og Kondis selv har stått for premier som løpesokker, t-skjorter, valgfrie bøker og refleksvester. Kondisløpets Romjulsmaraton har også bidratt på premiesiden, med betalt startavgift til to heldige vinnere som går en sprek romjul i møte.



Hver dag har vi delt ut et par spreke solbriller av merket Goodr, levert av nettbutikken run4.no. Vi har også trukket vinnere av treningsprogram fra løpetrening.no samt gavekort og andre effekter fra løpeskjørt.no.



Fitbit Charge 5 og Goodr solbriller på julaften

Bak den aller siste luken ligger det enda et par Goodr solbriller fra run4.no, samt en Fitbit Charge 5. Luke 24 er naturlig nok siste mulighet for å vinne premier i årets adventskalender. Men du har noe lengre frist enn tidligere i desember. Du kan delta i konkurransen hele julaften, samt hele 1. juledag. Når det gjelder hvordan du kan bli med i trekningen, så handler det om å svare rett på spørsmålet i luken.



Gå til adventskalenderen



Kondis vil benytte denne anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt og sprekt nytt år!