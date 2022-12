Juleløpet − Stokkavannet er blitt et populart tilbud for folk i Stavanger-området som liker å ta seg en løpetur også på julaften. Løpet har omvendt jaktstart som vil si at folk melder inn forventa sluttid, og så starter de som regner med å holde på lengst, først. Om alle kjenner seg sjøl rett, skal alle i teorien komme i mål samtidig, men heldigvis er det en del som over- eller undervurderer seg sjøl slik at det ikke blir kaos i målområdet.

Tidtakingen blir gjort ved hjelp av et eget Juleløp-segment på Strava, og i år ser det ut til at ganske mange tider ikke er blitt registrert. Blant annet gjelder det dagens nest raskeste mann, allestedsnærværende Thomas Asgautsen, som starta sammen med og hang med vinner Aarrestad helt til spurten.

I dameklassen kom Christina Toogood på andreplass med 30.17, drøye halvminuttet bak Anne Arrestad. Sistnevnte bor i Oslo, men var heime i Rogaland på juleferie.

− Det var kjekt å løpe på gamle trakter, sjøl om dette ikke er ei helt lett løype, fortalte hun til Kondis i målområdet.

Løypa rundt Stokkavannet er så å si identisk med den som brukes i Siddisløpet, men har start og mål på annet sted. De som har vært med der, vet at den er stort sett flat, men har fire-fem småkneiker − eller fjelloverganger som noen ynder å kalle det. Forholda var veldig gode, med barmark, én kuldegrad og så å si vindstille vær.

Team Ryfylke som arrangerer Juleløpet − Stokkavannet, tar ikke inn noen startkontingent, men oppfordrer alle deltakerne til å gi en sum til Varmestuens Venner, som er en frivillig organisasjon som hjelper rusmiddelavhengige i Stavanger.



Christina Toogood (til venstre) løp på 30.17 og ble nummer to, mens Kristin Vabø er en av dem som så langt ikke har fått registrert noen tid i resultatlista. (Foto: Runar Gilberg)



Spirit-general Einar Søndeland og dagens andremann, Thomas Asgautsen, kunne drikke eplejus og drøfte opplevelsen med hverandre etterpå. (Foto: Runar Gilberg)

De første på denne resultatlista var de med best tid, men lenger bak er det mange løpere som mangler:

Kvinner 1 Anne Årrestad 29:42 2 Christina Toogood 30:17 Therese Skeie 33:32 Andrea Sætre 34:08 Stine Baardsgaard 36:42 Silvia Ramponi Tosi 40:49 Tale Hjortland 41:25 Ane Havardsholm 41:50 Lisa Qvale 42:07 Ingvild Sørensen 42:45 Randi Roalkvam 42:52 Annette Underbakke 42:55 Renate Kolnes 47:43 Eline Aarrestad 48:14 May Karin Fossan Kommedal 01:03 Menn 1 Magnus Aarrestad 26:27 2 Thomas Asgautsen 26.?? 3 Christopher Wiggen 26:56 Andreas Fossan 27:29 Richard Kverneland 28:04 Bjørn Kåre Høie 28:21 Jan Gunnar Lutcherath 28:32 Eirik Vigeland 29:29 Sindre Jørgensen 29:29 Einar Sande 29:43 Anders Sakseid 30:19 Fredrik Nordhaug 30:32 Bendik Kettle 32:19 Kristian Sætre 32:24 Idar Kolnes Goa 32:48 Stig Helland 32:48 Haakon sverre Ronning 32:5 Sindre Norgren 33:04 Francesco Tosi 33:11 Rune Boge 33:18 Arne Hernæs Larsen 33:31



Arrangørens resultatliste

Arrangøren bød på både drikke og julekaker til deltakerne. (Foto: Runar Gilberg)



Sjøl om det var en kuldegrad, var det ikke mer is på vannet enn at svanene svømte fritt og slo av en prat med dagens fotograferende vinner, Anne Årrestad. (Foto: Runar Gilberg)