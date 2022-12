Ønsker du å avsluttet 2022 med å delta i et mosjonsløp? Her er Kondis sin oversikt over mosjonsløp som i år skal arrangeres på nyttårsaften.

Start og mål ved vannbehandlingsanlegget. Lang løype på 5,1 km og kort løype på 1,8 km. I tillegg eget barneløp.

4,4 km langt mosjonsløp på Osterøy ved Bergen. Start og mål på Furubakken idrettsplass.

Start og mål ved Veienmarka Ungdomsskole ved Hønefoss. Løypa er snaue 5 km lang.

Motbakkeløp ved Bergen. Oppmøte på parkeringsplassen på Bontveit. Felles oppvarming ned til start ved Samdalen skole. Løypa er 3,41 km lang og har en stigning på 240 høydemeter.

Fjelløp ved Bergen. "Up and downhill". Tre høyder: Sandviksbatteriet, Sandviksfjellet og Fløyen. Totalt rundt 400 høydemeter. Start og mål i Fjellveien ovenfor Vareggs klubbhus. Fleksibel start mellom klokka 10 og 11.

Gateløp på 10 km som i år arrangeres for 53. gang. I år blir det også en trimklasse på 5 km. Start ved Ila kirke.

Tradisjonsrikt nyttårsløp med start og mål ved Messehall B på Messeområdet utenfor Tønsberg sentrum. Kontrollmålt 10 og 5 km pluss eget barneløp på 400 m.

Kontrollmålt 10 km langt gateløp som går på gangvei fra Porsgrunn til Skien. Starten går ved SpareBank 1 Sørøst-Norge Storgata 117 i Porsgrunn og mål er ved Arkaden i Skien sentrum. Arrangert siden nyttårsaften 1975. Arrangeres i år for 47. gang.

Parkrun på nyttårsaften

Siden nyttårsaften i år er på en lørdag, og lørdag er fast dag for Parkrun, så blir det også muligheter til å delta på Parkrun flere steder rundt om i landet på nyttårsaften.

Det anbefales, som alltid, å sjekke på nettsiden til hvert enkelt løp, men her er oversikt over hva Kondis har av informasjon om Parkrun i Norge:

Nansenparken Parkrun, Bærum - arrangeres nyttårsaften

Stavanger Parkrun - arrangeres både nyttårsaften og 1. januar

Løvstien Parkrun, Bergen - arrangeres nyttårsaften

Festningen Parkrun, Trondheim - arrangeres både nyttårsaften og 1. januar

Tøyen Parkrun, Oslo - arrangeres både nyttårsaften og 1. januar

Ekebergsletta Parkrun, Oslo - arrangeres ikke nyttårsaften