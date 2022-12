Det blir tøffe krav for dem som har ambisjoner om å delta i OL i Paris i 2024. Arrangørene har nå publisert systemet for å kvalifisere seg, og på samme måte som for OL i Tokyo blir det en kombinasjon av verdensranking og å møte kvalifiseringskrav.

10.000 meter

Av kvalifiseringskravene ser vi at menn som som tar mål av seg til å stille på 10.000 meter i Paris må ha levert et løp under 27 minutter. I Tokyo-OL i 2021 vant Selemon Barega 10.000 meter på 27:43, altså langt unna kvalifiseringskravet til neste OL. Men det er forskjell på et mesterskap som skal vinnes, og et løp for å kvalifisere seg der løperne vil sørge for å holde jevn høy fart, uten tanke på å ta seieren.

Vå beste norske mannlige 10.000-meterløper i år har vært Zerei Kbrom Mezngi som tok en sølvmedalje under årets EM, på tiden 27:46. Magnus Tuv Myhre tok en fin 7. plass på tiden 28:02.

Kvalifiseringsperioden for 10.000 meter til OL i Paris løper fra 31 desember 2022 til 30 juni 2024. For maraton er kvalifiseringsvinduet fra 1. november 2022 til 30. april 2024. For alle andre arrangementer går kvalifiseringsperioden fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024.

Maraton

For maraton vil alle som er ranket høyere en 65. plass på en “Road to Paris”-liste den 30 januar 2024 være kvalifisert til å starte i den olympiske maratonøvelsen. Etter dette vil de resterende 20 % av kvoten bli bestemt av de samme kvalifiseringskriteriene basert på verdensranking og kvalifiseringskrav. Enhver nasjonal olympisk komité kan velge å omfordele en kvoteplass til en ikke-kvalifisert utøver, forutsatt at utøveren i kvalifiseringsvinduet har oppnådd minst 2:11:30 (menn) eller 2:29:30 (kvinner).

Det er Sondre Nordstad Moen som er den beste norske maratonløperen, han har den norske rekorden med 2:05:48, satt i 2017. I 2022 er det Zerei Kbrom Mezngi som har løpt den raskeste maraton blant norske menn, med tiden 2:07:10

I 2022 var den beste maratontiden av en norsk kvinne satt av Runa Skrove Falch, med 2:33:53

I 2024-OL vil maratonløypen også være mulig å prøve for alle som ønsker det, det skal arrangeres et maratonløp utenom OL-øvelsen der det vil bli mulighet for alle å melde seg på.

