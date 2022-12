Med en dag igjen å gjøre det på, er det 86 påmeldte og 61 innmeldte resultater. 30 har allerede gjennomført halvmaraton, 25 har registret sin tid på 5 km, og 6 har garantert forbrent ribba og andre godsaker og dokumentert en maraton i romjula.

Det er egne uttrekkspremier for de som er påmeldt for «Team Kondis», og med hele 52 premier ligger det an til over 50 % premiering. Det er også løpesko til beste mann og kvinne på alle tre distanser. Her er tiden du må prøve deg på for sikre seg den nyttårsgaven:

5 km menn Martin Ukkelberg Sløgedal M14-17 16:41 5 km kvinner Cecilie Lille K40-44 21:41 Halvmaraton menn Casper Bergmann Henriksen Team Kondis M23-34 1:33:41 Halvmaraton kvinner Esther Innselset Team Kondis Hamar K45-49 1:48:14 Maraton menn Espen Egeland Valseth Team Kondis M45-49 3:02:00 Maraton kvinner Jeanette Solvang K45-49 5:11:00

Resultatlistene oppdateres etter hvert som deltakerne melder inn resultater. Her kan du følge med på resultatene.



Merk at siste frist for å melde seg på er 31. desember kl. 23.59, mens frist for innmelding av resultater er 5. januar kl 23.59.

