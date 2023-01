Alle resultater er foreløpig uoffisielle....



Det verserte en del feilinformasjon rundt Sondre Nordstad Moens løp. Først så det ut som om han brøt løpet. En god stund etter at løpet var over fikk vi derimot beskjed om at han hadde fullført på 1.07.45. Han fantes fortsatt ikke på de offisielle listene. Men så dukket han opp på arrangørens resultatliste, med en noe bedre og riktigere tid. Nordstad Moens sluttid ble 1.03.44, noe som holdt til en 7. plass!



Herrer

I herreklassen ble det 5 x kenyansk i toppen. Raskest var Bernard Kipkurui Biwot, som løp i mål på 59.44. Nehemiah Kipyegon ble nummer to på 1.00.37, mens Alfred Kipchirchir Mukche tok tredjeplassen på 1.00.49. En tetgruppe bestående av fem løpere fikk relativt tidlig en god luke. Gruppen passerte første 5 kilometer på 14.16, og den første mila ble tilbakelagt på 28.34. Deretter ble det mer luft mellom løperne, og Biwot stakk avgårde.



Av de norske herrene var det Sondre Nordstad Moen som løp raskest med nevnte 1.03.44 Karl Fremstad fra Tyrving IL var nest beste nordmann. Han var i mål på en sterk 19. plass på 1.08.41. Han passerte 10 kilometer på 32.46, og lå da på cirka 30. plass. Sindre Rønning fra Nydalens Skiklubb ser ut til å ha blitt tredje beste norske herre, med en 35. plass og 1.10.59. Rønnings passeringstider på 5 og 10 kilometer var henholdsvis 16.38 og 33.20. Den svært gode veteranen Håkon Hjemly fra Aurskog-Høland Friidrett ble fjerde beste norske løper. Sluttiden hans ble 1.14.21. Han passerte 10 kilometer på 34.58. Dette holdt til 2. plass i alderskategorien M50.



Kristian Ulriksen, for mange kjent fra podcasten "I det lange løp", hadde en negativ trend på sitt løp i dag, Vi kan se at hans snitt-tider på 5 kilometer gikk fra 3.30 på de første fem, til 3.38, 3.46 og 3.49. Han løp til slutt i mål på 1.20.26.





Karl Fremstad ble beste norske i Alicante. Her fra Loddefjordløpet. (Foto: Arne Dag Myking)



Kvinner

I kvinneklassen ble det seier til Beatrice Cheserek fra Kenya da hun løp alene i mål på 1.07.49. Hun fikk en tidlig luke sammen med Cynthia Jepkogei, også fra Kenya, og etiopiske Aminet Ahmed. Denne gruppen passerte 5 kilometer på 15.53 og 10 kilometer på 31.57. Jepkogei tok andreplassen i mål med 1.08.41, mens Ahmed ble nummer tre med 1.09.01.



Rygge ILs Sigrun Gjølberg ble dagens beste norske kvinne. Hun løp inn til 11. plass på 1.16.21. Hennes passeringstider i løpet var 18.08 på 5 kilometer og 36.18 på 10 kilometer. I november satte Gjølberg pers på 10 kilometer i Maspalomas. Rita Steinsvik fra Løpegruppa Jessheim ble nest best med 1.33.27 og Anita Sletten Hansen ble tredje beste med 1.46.49.





Sigrun Gjølberg ble beste norske kvinne. Her fra Mistberget opp, hvor hun satte løyperekord. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





