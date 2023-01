NM stafetten for kvinner ble på grunn av streng kulde gjort om til en stafett med 3 klassisk etapper og to runder av 2,5 km pr etappe. Med en kuldegrense på -18 grader, var det lenge usikkert om det ville bli noen stafett. En time før start ble det målt -17,9 grader på det kaldes punktet i løypa, dermed var det klart for start.

Anne Svendsen, Tromsø koblet grepet på den 1. etappen og vekslet først, et godt stykke foran de øvrige favorittene. På andre etappe leverte Invdild Flugstad Østberg en superetappe og førte Gjøvik opp på 2. plass kun noen få meter bake Tromsø.

Anna Svendsen, Tromsø først inn etter 1. etappe

Ingvild Flugstad Østberg viser at hun er på vei mot toppform og leverte en meget god 2. etappe for Gjøvik

Tidlig ut på siste etappen hentet Sigrid Leseth Føyen, Kjelsås og Tiril Liverud Knudsen, Konnerud inn Tromsø og gikk fra ut på andre runden. Dermed var det duket for et spennende oppgjør mellom Kjelsås og Konnerud. I siste motbakke rykket Sigrid Leseth Føyen og fikk en luke til Konnerud, et forsprang hun økte inn mot mål og sikret Kjelsås seieren. Dette var Kjelsås første NM stafett seier på 24 år, dengangen tok Kjelsås 13 NM gull i løpet av 15 år. På Kjelsås vinnerlag gikk Runa Nykkelmo Ulvang, Nora Sanness og Sigrid Leseth Føyen.

Sigrid Leseth Føyen, Kjelsås inn til seier. I bakgrunnen ser vi Tiril Liverud Knudsen, Konnerud, som bel nr 2.

Resultater

Medaljevinnere kvinner, stafett 3x5km

1. Kjelsås IL (Runa Nykkelmo Ulvang, Nora Sanness, Sigrid Leseth Føyen), 46:17.2

2. Konnerud IL (Mari Landro Svingheim, Margrethe Bergane, Tiril Liverud Knudsen), +5.6

3. Tromsø Skiklubb Langrenn (Anna Svendsen, Synne Arnesen, Tone Lise Pedersen), +28.9