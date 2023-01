Over 400 skiløpere, fra barn til godt voksen senior, stilte til start i fjorårets Trysil Skimaraton. 18. februar er det klart for årets utgave, og i den anledning har Destinasjon Trysil tatt en prat med Bjørn Nysæter. Da de møtte ham på Østby i Trysil forleden dag, hadde han knapt nok tid til å stoppe. Han var ute på en programfestet langtur, noe han prioriterer sterkt før turrenn-sesongen begynner.

- Se de fantastiske løypene har, sier Nysæter entusiastisk.

Bjørn har gjennomført Trysil Skimaraton seks ganger tidligere. Det er et av de fineste turrennene han vet om, med tunge partier noen steder, slik det skal være og moderate utforkjøringer. Rammene rundt arrangementet får også skryt fra Nysæter.





Foto: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil



- Det er ekstra gøy å gå skirenn når folk heier deg frem. Under Trysil Skimaraton er det mye folk både ved start- og målgang og ute i løypene. Da er det viktig å holde litt igjen, og ikke åpne for hardt. Det gjør jeg nemlig stadig vekk. Jeg lærer vist aldri, ler Nysæter.

- Men jeg har aldri brutt et skirenn, konkurranseinstinktet er for høyt til det.

Arrangør av Trysil Skimaraton er Østby IL. De har gode erfaring med å arrangere turrenn. I år er det 23. gang for folkefesten øst i Trysil.

- Alt ligger til rette for et supert renn i Trysil lørdag 18. februar. Vi har masse snø og glimrende løypeforhold, forteller Per Ola Haugen i Østby idrettslag. – Vi har fortsatt Visma Ski Classics Challenger-status som gir rennet et kvalitetsstempel og større oppmerksomhet.

Foto: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil



Trysil Skimaraton gir også seeding til Birkebeinerrennet og Vasaloppet.

- Seeding er ikke noe jeg jakter på nå. Når man fyller 70 år, får man starte først etter eliteklassen i Birken. Det er én av grunnene til at jeg nå skal gå Birken, forteller Bjørn. – I år har jeg gått mer på ski enn tidligere år, og så har jeg god grunntrening. Men alderen jobber imot meg. Jeg merker godt at både makspuls og kapasitet blir dårligere med årene.



Skirenn for alle

I fjor hadde Trysil Skimaraton 450 deltakere, og målsetningen er å lande på samme nivå.



Foto: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil



- Vi har et tilbud til alle uansett alder, form og ambisjonsnivå – helmaraton 42 km, halvmaraton 21 km og egen trimklasse uten tidtaking med valgfri distanse fra 7 til 42 km. Og et eget sprintrenn for barna, Sparebank1 Østlandet skisprint, på stadion mens de vokse går skimaraton. Vi har deltakere i hele spekteret fra den ypperste langløpseliten til de som ønsker å ta rennet som en tur og oppleve det flotte skiterrenget og de gode løypene. Og så er det bra premier i potten, sier Haugen.



Artikkelen er basert på en pressemelding fra Destinasjon Trysil



