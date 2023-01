Stein Arne Negårds bilderapport fra løypa siste helga før rennet:

For å delta i KM langdistanse må man melde seg på på for sin respektive klubb i Hedmark Skikrets. 42 km er KM for seniorer (21 år og eldre) og 23 km er KM for juniorer (17-20 år).

Den tradisjonsrike Stenfjellrunden har start og mål på Gåsbu langrennssenter, arena for NM på ski del 1 i 2018 og 2013, samt NM junior i 2016. Stenfjellrunden har en flott løypetrase på 42,5 km som går i variert og småkupert terreng med noen utfordrende partier.

Kondis-fotograf Stein Arne Negård er titt og ofte ute og tester løypenettet og kan melde om strålende forhold og brede fine løypetraseer som vil bli perfeksjonert fram til det første startskuddet går lørdag kl. 10:50.

I 2022 ble det satt ny løyperekord både i dame- og herreklassen ved Maren Engeskaug Nilsen fra Team Driv Trening (2:14:15( og Petter Stakston fra Søre Ål IL (1:52:25). 2022-utgaven hadde 319 fullførende løpere, og med 300 påmeldte fire dager før rennet ligger det an til å bli en pen økning i årets utgave

Petter Stakston var skotuppen foran hjemmefavoritten Simen Engebretsen Nordli over målstreken under strålende forhold i fjorårets utgave av Stenfjellrunden på Gåsbu.

Stenfjellrundens nettsider

Stenfjellrundens facebookside

Samleside for Stenfjellrunden med reportasjer, bilder og alle resultater 2004-2022

PÅMELDING OG OPPDATERT STARTLISTE

Utsikt mot Hamar og Mjøsa rett før løypas høyeste punkt er nådd. (Foto: Stein Arne Negård)