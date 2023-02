Karsten Warholm Invitational ble avholdt både i 2019, da Karoline Bjerkeli Grøvdal løp godt på 3000 meter, samt i 2020 da Hedda Hynne tok seieren på 800 meter i et sterkt felt. Torsdag 2. februar er det klart for stevne igjen - og startlistene avslører at det vil bli løpt raskt på mange distanser.



800 meter

I herreklassen får vi blant andre se Sigurd Tveit i aksjon. Han har 1.49,33 som pers innendørs. Sist helg måtte han av ukjente årsaker bryte løpet sitt på 800-meteren i stevnet Manchester World Indoor Tour. Vi har også Kjetil Brenno Gagnås til start, mens Luca Thompson stiller som fartsholder. Hva kan våre gutter få til mot for eksempel kenyanske Nicholas Kebenei som har pers på 1.44,84 utendørs?

I kvinneklassen får vi gleden av å se Hedda Hynne i aksjon. Hun har den sterkeste persen av alle i feltet, 2.00,92, som også er norsk rekord innendørs. Den dobbelt nederlandske mesteren Danaid Prinsen blir sannsynligvis den største utfordreren (PB 2.02,29). Norske Malin Nyfors stiller som fartsholder for kvinnene.





Hedda Hynne vant i 2020. Torsdag får vi se henne på samme sted på samme distanse. (Foto: Martin Hauge-Nilsen)



1500 meter

På herresiden stiller fjorårets norgesmester Even Brøndbo Dahl til start, men den sterkeste innendørspersen har konkurrenten Moa Bollerød (PB 3.47,47). Sistnevnte ble nummer 7 da Brøndbo Dahl ble norgesmester i sommer. Våre norske menn skal prøve seg mot blant andre Cornelius Tuwei fra Kenya, som har såpass god pers som 3.35,34 utendørs.

Kvinnenes 1500 meter vet vi ikke så mye om.



Sterke løpere på de kortere distansene

På 200 meteren er Andrew Morgan-Harrison påmeldt. Han er dobbelt britisk mester, og har løpt så godt som 20,66 innendørs. Den tyske mesteren Patrick Domogala kommer til Ulsteinvik med en pers på 20,77. Vår norske mester (x 2) Kenny Emi Tijani-Ajayi er også blant de påmeldte. I kvinneklassen står Elisabeth Slettum påmeldt. Hun innehar norgesrekorden på 23,39 innendørs. Jessica-Bianca Wessolly blir muligens hennes største utfordrer. Hun er europeisk mester på 4 x 100 meter fra i fjor.



400 meter med Warholm på plass i feltet

Stevnets hovedperson skal selv i ilden torsdag kveld. Karsten Warholm skal løpe 400 meter flatt.

Løpere som Amalie Sæten, Amalie Iuel og Ingeborg Østgård er tidligere lansert som deltakere, men hittil kan vi ikke se disse tre på startlistene. Du kan følge stevnet direkte på TV.

Se Karsten Warholm Invitational på NRK1 2. februar 20:00





