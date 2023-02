Trass i noen småglatte partier og ei ikke aldeles flat løype, var det mange som brukte lørdagsettermiddagen til å få seg god trim i festlig lag. 421 av de 819 deltakerne løp 10 km, og kvinnene var i flertall med 475 fullførende. På 5 km var det hele 277 kvinner mot 121 menn.

Raskeste kvinne på 5 km var Jenny Wissting som løp på 20.10. Hun var 1.44 foran kvinne nummer to, Julie Nordgård, mens Charlotte Didriksen fulgte like bak på tredjeplass.

Herreklassen ble vunnet av Mathias Nipen som med 18.29 var 18 sekunder foran Alfred Teig på andreplass og 41 sekunder foran Johan Fredrik Furuly på tredje. Andremann Alfred Teig er født i 2009, så mest sannsynlig er han bare 13 år.



Jenny Wissting med startnummer 3001 vant 5 kilometeren. Her får hun drahjelp av Reidar Lindberg som kom i mål på 20.18. (Foto: Sajandan Rutthira)



Charlotte Didriksen viste synlig løpeglede og ble nummer 3 på 5 km med 21.56. (Foto: Sajandan Rutthira)



Mathias Nipen var raskest av herrene på 5 km, med tida 18.29. (Foto: Sajandan Rutthira)



5 km kvinner 1. Wissting, Jenny [3001] 1978 20:10 2. Nordgård, Julie [3028] 1982 21:54 3. Didriksen, Charlotte [800] 1998 21:56 4. Dahle, Kristine [3673] 1999 22:00 5. Eliseussen Ødegaard, Emilie [447] 1992 22:22 6. Berger, Lene [3401] 1981 22:30 7. Matic, Isabella [3455] 1995 22:48 8. Teig, Christine [3700] 1972 23:04 9. Dybvig, Thea [771] 1993 23:14 10. Russnes, Hege [3530] 1970 23:47 5 km menn 1. Nipen, Mathias [3666] 1989 18:29 2. Teig, Alfred [3701] 2009 18:47 3. Furuly, Johan Fredrik [3114] 1987 19:10 4. Beurling, Steinar [3012] 1984 19:42 6. Thomassen, Thomas [3610] 1984 20:14 7. Lindberg, Reidar [3188] 1973 20:18 8. Myklebust, Even Moa [450] 1994 20:54 9. Allcock, Mike [3002] 1973 21:30 10. Øverberg, Øistein J. [3694] 1974 21:32 11. Puzniak, Tomasz [3260] 1982 21:43



10 kilometeren ble vunnet av Marius Garmann Sørli og Marta Kruke. Sørli klarte ei så sterk tid om 32.48 i den krevende løypa og hadde nesten 3 minutters forsprang til andremann Askild Vatnbakk Larsen. Den tidligere landslagsmannen på 100 km, John Henry Strupstad, ble nummer tre med 37.22.

Fjerdemann, Lars Martin Falck, beskrev opplevelsen slik i sin Strava-rapport: "Sleipt føre enkelte steder inne på festningen, men en fin fartsøkt en uke før Bislett 50 km.​"

Marta Kruke vant på 43.53 og hadded 24 sekunders margin til Cecilie Næss Lutro med Silje Sande ytterligere 15 sekunder bak.



Trener for Kondistreninga i Oslo, Marit Tørstad, var fartsholder for de som skulle prøve å løpe under 60 minutter. Det klarte hun fint - klokka stansa på 59.23. (Foto: Sajandan Rutthira)



10 km kvinner 1. Kruke, Marta [295] 1993 43:53 2. Lutro, Cecilie Næss [809] 1988 44:17 3. Sande, Silje [6] 1978 44:32 4. Bjørneboe, Janne [837] 1984 45:01 5. Holtmoen, Ingrid [916] 1988 46:25 6. Engblad, Cecilie Bjørnstad [670] 1985 47:44 7. Johannessen, Mona [80] 1967 47:46 8. Ruse, Inese [856] 1981 47:48 9. Asmyhr, Maria [296] 1979 48:12 10. Strømstad, Ina [564] 1967 48:16 10 km menn 1. Garmann Sørli, Marius [936] 1997 32:48 2. Vatnbakk Larsen, Askild [861] 1986 35:44 3. Strupstad, John Henry [806] 1980 37:22 4. Falck, Lars Martin [857] 1991 38:00 5. Moradi, Josef [812] 1994 39:04 6. Huatorpet, Adam [485] 1992 39:21 7. Robinson, Brandon [887] 1988 39:35 8. Johansen Libakken, Rolf Sindre [913] 1984 39:41 9. Jerndahl, Petter H [702] 1991 40:01 10. Bisgaard knudsen, Jacob [376] 1978 40:13



Alle resultat



I Winterrun er det lov å kle seg vinterlig, ikke minst på en dag da snøen ligger helt ned til fjorden. (Foto: Sajandan Rutthira)



Kvinnene var i flertall i årets utgave av Winterrun i Oslo. Flest av dem løp 5 km, men totalt var det med litt flere løpere på 10 km enn på 5 km. (Foto: Sajandan Rutthira)