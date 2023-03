Noen dager før Birken Skifestival melder arrangøren om gode påmeldingstall i innspurten. Med de mange påmeldingene de aller siste dagene før start, er det klart at det blir en markant økning fra i fjor er markant. Antall påmeldinger så langt i mars er høyere enn i 2019 og totalt er det pr. 10. mars 1150 flere påmeldte enn til fjorårets skifestival og 600 flere enn i det første Birkebeinerrennet etter pandemien i fjor.

Trenden er at flere venter i det lengste med å melde seg på. Umiddelbart så harmonerer det ikke så godt med at "vanlige folk" opplever trangere tider siden prisen naturlig nok er betydelig høyere. Kanskje er forklaringen heller at mosjonister flest vurderer mer nøkternt om de faktisk kommer til å stille på startstreken. Svaret får vi når deltakerstatistikken etter årets tre dagers skifestival er klar.

Åge Ludvigsen (82) fra Lillehamer er den mest meritterte birkebeineren på start også i år når han går for 58. gang. Her er superveteranen vel i mål i 2019. (Finn Olsen)

Ny målgang

En annne nyhet som slitne - eller spurtsterke - birkebeinere bør være klar over på lørdag, er at målgangen er flyttet til det nye målhuset nord på stadion. Dermed blir løypa noe endret med en "æresrunde" inne på stadion nedenfor Dæhliehaugen før man passerer målstreken. Se kartet nedenfor!