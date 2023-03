Snøføya fra sør-øst på Sjusjøen. (Foto: Rolf Bakken)

Deltagerne vil bli tilbudt start lørdag. Mer info kommer på arrangørens nettsider StafettBirken går som normalt på Birkebeineren Skistadion fredag.

Pga varslet snøvær og vind i fjellet ble det torsdag kveld først bestemt å utsette starten for SkøyteBirken og TurBirken med en time, men fredag morgen opplyser arrangøren at fredagens to renn over fjellet er avlyst.

Løpere som ankom Sjujsøen fredag morgen fant det best å ta løypa nedover mot Lillehammer. (Foto: Rolf Bakken)

Løypene prepareres kontinuerlig det siste døgnet for å lage beste mulig forhold til lørdagens renn som vil gå under helt andre forhold. (Foto: Rolf Bakken)

Kondis er alltid i vinden og reporteren gleder seg til sitt 25. Birkebeinerrenn. (Fot: Rolf Bakken)