Konsulentfirmaet KARV AS fra Lillehammer stilte dagens klart sterkeste kvartett med Even Karlsen, Jørgen Schjølberg, Jostein Karlsen og Emil Ravnåsen Vangen da de vant herreklassen med over fem minutter med 1:18:39 på til sammen 26 km.

Aktivklinikken Lillehammer-lag 2, Petter Leistad, Ingeborg Thorsen, Andreas Falck Lahelle og Christine Waagaard, knep seieren i miksklassen med 1:37:40.

Kvinneklassen ble klart vunnet av NAV Valdres NAV Valdres-lag 1 på1:58:06. Her gikk Mari Lauvhaug Rye, Anny Bakke Perlestenbakken, Anne Reidun Tvenge og Kine Merete Skaar på laget.

Hele 59 lag stilte i den store miksklassen med fri kjønnsfordeling, 25 stilte med rene herrelag, mens 11 lag mønstret rene kvinnekvartetter. Dermed er StafettBirken på god vei tilbake etter en laber oppslutning med bare 26 lag det første året etter koronapausen i fjor og nesten på høyde med oppslutningen i 2019 da knapt 120 lag gjennomførte Birken Skifestivals mest sosiale arrangement.

Resultater StafettBirken ski 17.03.2023: Stafett Kvinner (11 lag): Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 40193 NAV Valdres 1 NAV Valdres 1:58:06 2 40188 Statsforvalteren i Innlandet : Naturmangfold 2:08:31 3 40185 Fem Fine Frøkner Fem fine frøkner 2:10:56 4 40187 2 Handelshøgskolen Rena Lillehammer 2:18:46 5 40195 Nes Sportsklubb Nes sportsklubb 2:26:38 Stafett Menn (25 lag): 1 40024 KARV AS KARV AS 1:18:39 2 40027 1 Anlegg Øst Entreprenør 1:24:18 3 40028 1 Hallgruppen Racingteam 1:28:39 4 40015 Sparebank 1 Østlandet, Lillehammer 1:34:07 5 40003 1 Handelshøgskolen Rena Lillehammer 1:36:21 6 40016 1 Atea As 1:40:06 7 40004 Nittedal Torvindustri AS Nittedal Torvindustri AS 1:40:15 8 40011 Laje Supermosjonister 1:44:13 9 40019 2 Cyberforsvaret 1:47:51 10 40021 Cyberforsvarets Eldre Garde 1:48:28 Stafett Mix (59 lag): 1 40167 2 Aktivklinikken Lillehammer 1:37:40 2 40129 Team Hagen Haslum Ski 1:38:13 3 40143 House of skiers Røyken 1:40:46 4 40142 Team Virik Bærums Verk og Hauger 1:41:15 5 40144 Statens Vegvesen Statens vegvesen 1:41:56 6 40090 1 Aktivklinikken Lillehammer 1:42:15 7 40114 Strand Unikorn Strand Unikorn 1:42:48 8 40141 NAV Lillehammer-Gausdal 3 1:48:07 9 40137 1 Advokatfirmaet Thallaug ANS 1:48:29 10 40102 3 Handelshøgskolen Rena Lillehammer 1:52:06

