Det var nordisk temperatur i New York søndag morgen da starten gikk for dette årets NYC Half. Gradestokken viste faktisk 2-3 minusgrader. Karoline Bjerkeli Grøvdal er vel kanskje en av de i elitefeltet med mest erfaring med løp under slike temperaturer. Det var også stedvis kraftige vindkast, så været var nok en utfordring for mange både før og underveis i løpet.



Ny tredjeplass for Bjerkeli Grøvdal

Bjerkeli Grøvdal la avgårde i samme tempo Hellen Obiri og Senbere Teferi, og det ble ganske snart en kvintett i front. De to nevnte fikk dog en luke etter hvert og lå alene i front ved passering 5 kilometer. De passerte der på 15.50. Bjerkeli Grøvdal passerte på fjerdeplass på 16.13. Hun løp da sammen med nederlandske Diane van Es, noen meter foran britiske Jessica Warner-Judd.

Ved passering 10 kilometer hadde Bjerkeli Grøvdal fortsatt selskap av van Es, og passerte på 32.43. Det var da blitt 1.14 opp til ledende Obiri og Teferi som passerte på 31.29.

Like etter mil-passeringen begynte Obiri å få en luke til Teferi, og hadde 7 sekunder på 15 km-merket. Vår løper Bjerkeli Grøvdal passerte drøye to minutter bak, fortsatt i samløp med van Es.



Ingen kunne stanse storfavoritt Obiri denne kalde søndagsmorgenen i New York. Avstanden fortsatte å øke, og hun løp i mål på ny løyperekord med 1.07.21. Senbere Teferi endte snaue 34 sekunder bak, på 1.07.55. Karoline Bjerkeli Grøvdal kopierte fjorårets resultat, og løp inn til tredjeplass på 1.09.53. Noe svakere enn 1.08.07 fra i fjor, men vi vil tro at vinden og kulda hadde en god del å si her. Diane van Es tok fjerdeplassen med 1.10.43.



Løp Karoline med Covid?

Etter hva vi kan forstå ut fra hennes egen Instagram-post etter løpet, har hun løpt halvmaraton med Covid i dag. I vår forhåndsomtale av løpet nevnte vi at hun hadde følt seg litt dårlig de siste dagene, og nå ser det altså ut til at Covid var årsaken. På Instagram skrev hun "3. plass med Covid" etter løpet i dag.



Jacob Kiplimo ble for sterk for Joshua Cheptegei

I herreklassen fikk vi en litt overraskende utvikling. Britiske Chris Thompson fra Storbritannia dro i vei fra resten av stjernefeltet og passerte 5 kilometer med en 15 sekunders luke. Passeringstiden hans var da 15.00. Jacob Kiplimo fulgte på andreplass på 15.14. Han løp med en stor gruppe, hvor vi også kunne finne storfavoritten Joshua Cheptegei. Ledende Thompson måtte ta mye vind alene i front, uten noen andre løpere å gjemme seg bak. Han stilte forøvrig i singlet, shorts og uten hansker. Det så fryktelig kjølig ut.

Den første mila til Thompson var imponerende, men resten av feltet stresset ikke. Rett etter passering 10 kilometer ble han innhentet. Thompson passerte på 30.10, to sekunder foran den jagende gjengen á 16 løpere.| Mange var opptatt av Galen Rupp (USA) før dette løpet også, men ved denne passeringen begynte han å slippe hovedfeltet.

Ved passering 15 kilometer begynte ting å se mer "normalt" ut i tet, da ZouHair Talbi, Jacob Kiplimo og Joshua Cheptegei begynte å få en luke bakover til resten av feltet. Førstnevnte begynte å henge litt i tauene på dette tidspunktet, samtidig som Kiplimo fikk noen meter til Cheptegei.

Mot mål var det ingenting å lure på i herreklassen heller. Kiplimo løp i mål på 1.01.31, og så fullstendig uberørt ut. Joshua Cheptegei fulgte 37 sekunder bak på 1.02.09, mens Zouhair Talbi ble nummer tre med 1.02.18.



