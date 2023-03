KONDIS KOMMER OGSÅ MED STORT GILDEGALLERI FRA STARTEN PÅ SJUSJØEN I LØPET AV MANDAG!

Det var som vanlig stor fart og tette dueller i UngdomsBirken fra Sjusjøen ned til Birkebeineren skistadion søndag, en distanse på vel 17 km med 400 meter netto fall.

Sondre Strande Omland var raskeste løper som vinner av eldste gutteklasse med 38:45, noe som gir en gjennomsnittfart på over 26 km/t. Med det var den talentfulle Kjelsås-utøveren over halvminuttet foran nærmeste konkurrent.

Eline Skaar vant Nittedal-duellen i eldste jenteklasse og var raskest av alle jentene på 43:23.

Med ca. 800 gutter og 600 jenter på start var UngdomsBirken det nest største arrangementet under årets Birken Skifestival med en liten økning fra fjorårets utgave.

Deltakelse pr. klasse:

Gutter: Jenter: Klasse Påmeldte Fullførte Klasse Påmeldte Fullførte G12 160 153 J12 141 131 G13 191 178 J13 153 142 G14 219 195 J14 137 124 G15 190 167 J15 134 119 G16 126 112 J16 86 70 Totalt 886 805 Totalt: 651 586

Her kommer resultater og bilder av de beste i hver klasse ved målgang.

(Alle foto på Birkebeineren skistadion: Finn Olsen)

Jenter16 år:

Fra v: Mia Fergestad, Eline Skaar, Oda Skari, og Erle Henriette Soldal Ursin.

Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 32037 Eline Skaar Nittedal IL 43:23,5 2 32005 Oda Skari Nittedal IL 43:23,6 3 32043 Mia Fergestad Koll IL 43:24,9 4 32023 Dorthe Lillebekk Magnor UL 43:41,8 5 32017 Ingeborg Synstnes Hole 43:42,8 6 32011 Erle Henriette Soldal Ursin Koll IL 43:49,5 7 32052 Eli Anne Skramstad Vang Skiløperforening 45:05,4 8 32049 Anna Jensen HEMING IL 45:18,2 9 32084 Julie Borge Granli IL 45:19,5 10 32012 Maren Heen Jardar IL 45:35,6





Gutter 16 år:

Sondre Strande Omland kunne å paradere inn til seier.



Fra v: Henrik Garmo Hov, Sondre Strande Omland og Tord M Hareland Berget.

Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 30026 Sondre Strande Omland Kjelsås IL 38:45,1 2 30046 Henrik Garmo Hov Byåsen IL 39:17,7 3 30013 Tord M Hareland Berget Dombås 39:36,8 4 30055 Iver Lund Gjerde Byåsen IL 39:38,3 5 30104 Fredrik Wilhelmsen Garstad Kjelsås IL 39:45,4 6 30002 Sondre Mæhlum Krüger Byaasen Skiklubb 40:07,4 7 30107 Ludvik Ytredal Harstad Lillehammer Skiklub 40:07,9 8 30189 Ole Jacob Ellevold Opostad IL/Team Odal 40:24,5 9 30039 Even Broberg Jevnaker IF ski 40:24,6 10 30182 Karsten Ellevold Oppstad IL/Team Odal 40:25,0

Jenter 15 år:

Fotofinish også i J15 der Emilie Ruud Lia, Granli IL er hårfint foran Hedda Faraasen Alme, Strandbygda IL og Anna Aukland (skjult).



Fra v.: Hedda Faraasen Alme, Emilie Ruud Lia, og Anna Aukland.

Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 34117 Emilie Ruud Lia Granli IL 44:44,4 2 34069 Hedda Faraasen Alme Strandbygda il 44:45,0 3 34012 Anna Aukland 44:45,3 4 34105 Maria Schei Alsgaard Åsen IL 44:47,0 5 34044 Mia Minge Johannesen Nesodden IF Ski 44:51,6 6 34060 Eline Torp Lofterød Fossum IF 44:58,9 7 34116 Kari Heggen Harestua IL 45:01,2 8 34049 Vilde Nordgård Leiren Byåsen IL 45:02,3 9 34054 Marie Husnes Lillehammer Skiklub 45:11,5 10 34014 Julie Holter Henriksen Bækkelagets SK 45:12,6

Gutter 15 år:

Også i G15 stod kampen om seieren mellom tre løpere. Her er det Halvor Sellesbakk, Byåsen IL som leder an foran Brage Bjerkeli, Molde og omegn IF som stakk av med seieren med svenske Theo Malm, Vreta somk på 3. plass.

Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 31046 Brage Bjerkeli Molde og omegn IF 39:26,7 2 31006 Halvor Sellesbakk Byåsen IL 39:28,7 3 31014 Theo Malm Vreta somk 39:28,9 4 31069 Ulrik Jåvoll Hagen 40:10,7 5 31194 Oskar Lunde 40:26,6 6 31005 David Engesæter Førde il 41:14,8 7 31044 Cody Øiseth Asker Skiklubb 41:15,3 8 31037 Ludvik Blichfeldt Rød Asker Skiklubb 41:15,8 9 31067 Tobias Øwre-Johnsen LØRENSKOG SKIKLUBB 41:16,1 10 31015 Henrik Kampen Ellingvåg Lyn Ski 41:18,3

Jenter 14 år:

Fra v.: Signe Farbu, Maria Sæther Verdenius og Magnhild Kleppa Madslien.

Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 36070 Maria Sæther Verdenius Tolga IL 46:18,6 2 36066 Signe Farbu Inderøy IL 46:28,0 3 36023 Magnhild Kleppa Madslien 47:16,1 4 36020 Ida Fergestad Koll IL 47:20,7 5 36059 Sunniva Vik Mjøndalen IF 47:24,0 6 36025 Kaja Marie Lilledal-Fritzvold Jutul Il 47:24,3 7 36045 Solveig Skjærholt Kjelsås IL 47:45,2 8 36035 Ingrid Skaar Nittedal IL 47:51,1 9 36063 Sofia Håvi-Faanes Il Holeværingen 48:00,9 10 36046 Kristin Ottestad-Dahlen Osmarka il 48:06,1

Gutter 14 år:

Fra v.: Lars Nordbø, Axel Kristian Wedum og Aksel Alvar Foss.

Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 33037 Axel Kristian Wedum Lyn Ski 42:20,0 2 33046 Lars Nordbø Asker Skiklubb 42:25,4 3 33030 Aksel Alvar Foss 42:26,3 4 33018 Iver Fjeld Bjonviken Årvoll IL 43:03,1 5 33026 Magnus Heimdal Kjelsås IL - ski 43:29,1 6 33015 Iven Bergersen Rælingen skiklubb 43:38,0 7 33036 Knut Grønnevet Benserud HEMING IL 43:41,5 8 33001 Christian Berge Gjellestad Koll IL 43:45,0 9 33068 August Søråsen Bergersen Lillehammer skiklubb 43:45,7 10 33029 Oliver Alexander Wadahl Sweetman Lyn Ski 43:54,7

Jenter 13 år:

Fra v.: Ebba Jensen, Vienna Skinnes og Oda Bakke Fuglerud.

Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 37022 Vienna Skinnes Sjåstad/Vestre Lier IL 48:37,8 2 37004 Ebba Jensen HEMING IL 49:15,6 3 37007 Oda Bakke Fuglerud Vind IL 49:37,5 4 37006 Vilja Schjølberg Hegdahl Nesodden IF 49:42,9 5 37029 Linnea Bomann-Larsen HEMING IL 49:54,6 6 37127 Mia Moen Mikkelsen Tynset IF 50:23,2 7 37030 Live Balmforth Lyn 50:57,4 8 37101 Mathea Hansen Granum Røa IL 51:15,9 9 37008 Silje Normann Nybråten IL Skrim 51:16,0 10 37003 Maja Weber Eriksen Lommedalens IL 51:18,1

Gutter 13 år:

Eirik Solbrekke fra Vingrom IL tok ut alt og knep. 2. plassen i G13.



Fra v.: Eirik Solbrekke, Olav Sellesbakk og Sondre Torsgard Ihler.

Plass Startnr Navn Klubb Tid 1 35016 Olav Sellesbakk Byåsen IL 44:49,1 2 35003 Eirik solbrekke Vingrom IL 45:07,4 3 35019 Sondre Torsgard Ihler Øvrevoll Hosle IL 45:07,9 4 35006 Amund Antczak Bjerregaard Krødsherad IL 45:08,9 5 35010 Lars Christian Granaas Bjerke Konnerud 45:52,3 6 35026 Simen Bryhn Bergstrøm Holmen 45:55,9 7 35029 Ole Kristian Hennum Lier IL 46:19,3 8 35022 Nikolai Fosser Erikstein Driv IL 46:20,3 9 35025 Halvor Melbø Vingrom IL 46:21,0

Jenter 13 år:

Anny Christiane Soldal Ursin fra Koll IL var første jente i mål.



Kristin Haug fra Lillehammer Skiklub kunne for 2.plassen.

Gutter 12 år:

Fra v. Mads Stavang Braaten fra Haslum IL og Kristoffer Nordal Berg fra Kjelsås IL var de to første i mål i G12.