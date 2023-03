Åpningen av årets veteran-VM kolliderte med Birkebeinerrennet, og en del veteraner prioriterte deltakelse hjemme i Norge. Noen rakk imidlertid begge deler. Vi vet at både Ragnhild Bolstad og Tore Bjerkheim gikk Birken lørdag, og var på plass på startstreken i Østerrike søndag!

I klassisk søndag ble det gull til far til de kjente skisøstrene, Silje, Astrid og Kari Øyre Slind, Peder Einar Slind fra Oppdal i klasse M08 (65-69 år). Kjell Johnsen fra Tromsø ble gullvinner i 75-årsklassen. Blant kvinnene var Gerd Lysne Johansen fra Flå i Hallingdal aller best i 80-årsklassen. I tillegg ble det hele tre sølv- og fire bronsemedaljer i klassisk første dag.

I fristil som gikk senere på åpningsdagen ble det medalje av edleste sort til Truls Valmestad fra Gjelerlåsen i M09 (55-59 år). I tillegg ble de en sølvmedalje ved Eva Carlsen fra Oslo i W11 (80-84 år).

Mesterskapet fortsatte med klassiske mellomdistanser mandag og et nytt norsk medaljerush. Kjell Johnsen og Gerd Lysne Johansen var best også på den doble distanse 10 km og fikk dermed en drømmeåpning med to gull på de to første konkurransedagene i MWC i Tyrol. Det ble hele seks sølvmedaljer for de norske veteranene under mandagens distanser som var på 10, 15 og 21 km.

