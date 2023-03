Zane Robertson flytta fra New Zealand til Kenya sammen med sin tvillingbror Jake da de var bare 17 år. Der levde de et asketisk liv, trente beinhardt og oppnådde sterke resultater. Zane Robertson innehar seks ansjonale rekorder på New Zealand, blant dem 10 km (27.28), halvmaraton (59.47) og maraton (2.08.19). 10 km- og halvmaratontida er også områderekord for hele Oceania.

Nå henger det imidlertid store skygger over hele hans karriere. Det er nylig blitt kjent at Zane Robertson testa positivt for EPO under Great Manchester Run i mai 2022. Etter at også B-prøven viste seg å være positiv, la Robertson fram en heller spesiell forklaring på hvordan han hadde fått stoffet inn i kroppen. Grunnen var at han hadde oppsøkt en medisinsk klinikk i Kenya for å få covid-vaksine, men i stedet hadde han fått en behandling for viruset som også omfattet injisering av EPO. Ved nærmere ettersyn viste det at det ikke var hold i historien, og den lange utestengelsen på åtte år skyldes både bruk av ulovlig middel og falsk forklaring. Utestengelsen innebærer også at han mister retten til å være trener.

Zane Robertson har tidligere uttalt seg kritisk om det han mente var utbredt dopingbruk i Kenya.

– Det er frustrerende at jeg kan se slike ting utfolde seg rett foran mine egne øyne, og likevel fortsetter disse utøverne å konkurrere, fortalte han til stuff.co.nz i 2016. Hvorvidt han sjøl brukte ulovlige preparater allerede da, er ikke godt å vite, men en mindre ærefull utgang på karrieren sin kunne han vanskelig fått.

Den positive dopingprøven til Zane vil fort føre til at mistanke også rettes mot tvillingbror Jake som ennå ikke har lagt opp. Han løp så sent som forrige helg Lisboa halvmaraton på sterke 1.00.05. Persene hans er omtrent like gode som Zanes med 2.08.26 på maraton, 1.00.01 på halvmaraton og 27.28 på 10 km. Faktisk er de så jevne at de deler den oceaniske rekorden på 10 km.



