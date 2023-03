Været var på arrangørenes og løpernes side i Bergen Ultra – 7 plussgrader, vindstille og oppholdsvær er nærmest perfekt for lange løp. Det var 165 løpere som stilte til start på en av de fire distansene som denne gangen var i tilbudet fra Maratonkarusellen. Og vinnerne av de ulike distansene var både garvede favoritter og debutanter.

100 km

For å begynne med den aller lengste distansen, 100 km. Her ble det satt en ny løyperekord i Maratonkarusellen da Annette Velde Sande løp i mål på den sterke tiden 7:54:40. Dette er 29 sekunder foran den tidligere løyperekorden som ble satt av Therese Falk i 2021. Tiden er også den nest beste på 100 km gjennom alle tider, det er kun Margrethe Løgavlen som har gjort en raskere 100 km blant kvinnene, tilbake i 2008.

Annette hadde lenge følge med regjerende norgesmester på distansen, Ingrid Lid, men hun ga seg etter 60 km. Marita Bertelsen var eneste konkurrent for Anette, og hun tok andreplassen på 10:06:48.

(Bildet: Annette Velde Sande mottar en drikkeflaske på matstasjonen på Stend)

Etter rekordløpet oppsummerte Annette Velde Sande dagen slik:

– Jeg hadde en veldig fin dag i løypen med to gode venner: «ultralillesøster» Ingrid Lid og Ramn Erstad. Målet var sub 8:00, for å klare landslagskravet, og vi satte ut i et sprekt tempo!

– Ingrid skal til England og løpe Centurion 100 miles om 4 uker, så hun tok dette som en god treningsøkt og ga seg etter rundt 66 km. Jeg og Ramn fortsatte, og siden vi hadde veldig mye tid å gå på de siste to milene, kunne vi bare cruise inn, forteller Annette Velde Sande.



Ramn Erstad, Annette Velde Sande og Ingrid Lid har godt humør på sin 100 kilometer lange løpetur. Steffen Mjøs får drahjelp.

– Løyperekorden var en hyggelig overraskelse, og jeg er veldig stolt av Ramn, som debuterte på 100 km og knuste sin egen maratonrekord to ganger underveis! Tusen takk til crewet mitt, til treneren min og til arrangør for nok et flott arrangement! Dette ga mersmak! Jeg persa med nesten 26 minutter, jubler Annette.

Og med bare 11 minutter opp til norgesrekorden har Annette Velde Sande en klar plan for det neste målet hennes:

– Jeg tror det blir norgesrekord, det er planen det!

Annette lurer på hvorfor landslagskravet for å komme til VM på 100 kilometer er på 8:00, mens A-kravet til VM er 8:30. Altså har Norges Friidrettsforbund strengere krav til et VM-uttak enn arrangørenes krav. Men nå er jo ikke dette lenger noe problem for Annette Velde Sande:

– Nå er jeg i hvert fall kvalifisert, med ganske god margin, uten at det kostet for mye. Slite seg helt ut får man heller gjøre i VM neste år, sier Annette.

Resultater kvinner 100 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 4086 Annette Velde Sande BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 40-44 7:54:40 2 56 Marita Bertelsen Olsvik Kvinner 23-34 10:06:48



Bjørn Tore Kronen Taranger på vei mot seier på 100 km.

For mennene var det en favorittseier til Bjørn Tore Kronen Taranger. Han løp de 100 kilometerne på 7:12:34. Dette var hans tredje beste tid på distansen, han har en pers på 7:07:39.

– Tiden i dag var også min beste 100 km tid siden 2018, forteller Bjørn Tore.

– Jeg løp i ensom majestet fra start til mål. Jeg er egentlig godt fornøyd med dagens løp – det er tøft å gjøre 100 km solo, forteller Bjørn Tore til Kondis.

Bak Bjørn Tore Kronen Taranger var det flere gode prestasjoner, det var tre løpere som klokket inn rundt 8 timer. Av disse var Ole-Andreas Elvik Næss først i mål, og tok andreplassen. Han var debutant på 100 km, og kunne på kvelden løpsdagen oppsummere løpet sitt slik:

– Jeg har aldri løpt så langt før, så begynte å kjenne det ganske kraftig i beina etter syv - åtte mil. Jeg har bodd i København de siste månedene, så beina var totalt uvant med selv den minste bakke og jeg er derfor totalt kjørt i beina nå. Jeg må gå sidelengs og holde meg fast med to hender for å klare å gå opp trapper. Men veldig fornøyd med dagen, sier Ole-Andreas Elvik Næss.

(Bildet: Ole-Andreas Elvik Næss)

Han skryter også av arrangementet: – Veldig bra arrangement, som alltid her i Fana. Perfekt vær også.

Resultater menn 100 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 4084 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 7:12:34 2 4085 Ole-Andreas Elvik Næss Bergen Menn 23-34 7:49:33 3 4081 Ramn Erstad BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 7:54:43 4 4089 Steffen Mjøs Nygårdsvegen Langløperlaug Menn 45-49 8:08:34 5 4082 John Henry Amlien Loddefjord Menn 35-39 9:31:23 6 31 Per Audun Heskestad Fil Aks-77 Menn 65-69 10:13:03

63 km

Har tok Hilde Beate Daland seieren i kvinneklassen, 10 minutter foran Svetlana Sorokina. Liv B. Jegteberg Lystad tok her den siste pallplassen. Blant herrene så gikk seieren til Henrik Løseth Jansen, foran Fredrik Fjose og Thomas Bucher-Johannessen.



Hilde Beate Daland løper med en stø kurs mot seieren på 63 km.



Svetlana Sorokina tar seg litt drikke på matstasjonen, inn på 2. plass på 83 km.

Resultat kvinner 63 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 61 Hilde Beate Daland Sandsli Kvinner 50-54 5:25:25 2 263 Svetlana Sorokina BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 5:35:28 3 30 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar / Team Kondis Kvinner 60-64 6:40:41



Liv B. Jegteberg Lystad.



Premiepallen menn 63 km: Fredrik Fjose, Henrik Løseth Jansen og Thomas Bucher-Johannessen.

Resultat menn 63 kilometer:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 34 Henrik Løseth Jansen BFG Bergen Løpeklubb Menn 35-39 4:50:45 2 262 Fredrik Fjose Voss Menn 40-44 4:58:30 3 311 Thomas Bucher-Johannessen BUB Bergen Menn 50-54 4:59:49 4 11 Tor Arne Klepsvik Bakkasund Menn 40-44 5:08:05 5 238 Rune Kvam BFG Bergen Løpeklubb Menn 55-59 5:09:01 6 246 Christoffer Sund Christoffer Sund Menn 23-34 5:28:38 7 240 Donatas Bacinskis Kleppestø Menn 40-44 5:30:18 8 218 Paul Tenfjord Sopra Steria Bergen Menn 35-39 5:34:04 9 319 Gisle Pedersen Bergen Triathlon Club Menn 55-59 5:56:50 10 318 Morten Nordanger BFG Bergen Løpeklubb Menn 35-39 7:46:38 11 277 Asbjørn Framnes Bergen Menn 23-34 8:14:29

Maraton

På den klassiske maratondistansen var beste kvinne en debutant, Martine Cecilie Berger tok her seieren på tiden 3:33:50. Hun løp lenge sammen med sin venninne Emma Gabrielle Berg, men Emma måtte slippe Martine på slutten av løpet.



Etter sin første maraton kan Martine Cecilie Berger konstatere at hun vant.

Martine Cecilie Berger kunne etter målpassering oppsummere løpet slik:

– Løpet gikk veldig fint, men de 10 siste kilometerne var tunge.

Dette var altså første gang at Martine Cecilie Berger prøvde seg på en maraton, og når hun da vant løpet så lurte vi på om hun kom til å fortsette med å løpe maraton?

– Det frister ikke akkurat nå, men kanskje senere? – Jeg løper bare for gøy, men har ikke noe spesifikt treningsmål. Det går i litt langkjøringer og litt intervaller, forklarer Martine.



Premiepallen kvinner maraton: Emma Gabrielle Berg, Martine Cecilie Berger og Emilie Forbord. Og alle debuterte på maraton i dag!

Resultat kvinner maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 215 Martine Cecilie Berger Bergen Kvinner 23-34 3:33:50 2 250 Emma Gabrielle Berg Solvorn Kvinner 23-34 3:41:08 3 281 Emilie Forbord Trondheim Kvinner 23-34 4:02:43 4 254 Christine Marcussen Bnbil/Bamford1869 Kvinner 35-39 4:09:50 5 256 Bente Lima Hjelmås Kvinner 35-39 6:17:52 6 295 Lise Lithun Gjesdal IL Kvinner 60-64 7:28:12



Christine Marcussen, 4. plass.



Sjur Ferkingstad ble den klare vinner på maraton menn.



Premiepallen maraton for menn: Stein Henrik Olaussen, Sjur Ferkingstad og Stein Tore Vinterstø.

Resultater menn maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 222 Sjur Ferkingstad Spirit Friidrettsklubb Menn 40-44 2:39:42 2 33 Stein Henrik Olaussen Varegg / Øl og Kondis Menn 35-39 2:48:17 3 230 Stein Tore Vinterstø Fil Aks-77 Menn 50-54 2:53:44 4 261 Arne Dingstad Rong Ågotnes Menn 40-44 2:55:54 5 206 Mads Knutsen Florø Tog IF Menn 23-34 2:56:17 6 201 Ove Wolff Hyllestad IL Menn 55-59 3:06:38 7 323 Geir Nygård Førde IL Menn 55-59 3:16:34 8 268 Bjørn Fretland IL Jotun Menn 55-59 3:38:49 9 272 Geir Dybdahl Kopervik Menn 55-59 3:38:55 10 259 Espen Konglevoll BUB Bergen Menn 55-59 3:40:47 11 291 Asbjørn Vik Hauglandshella Menn 35-39 3:48:30 12 18 Jan Wilhelm Werner Bergen Triathlon Club Menn 60-64 3:49:02 13 38 Øystein Simonsen Hauglandshella Menn 35-39 3:52:00 14 241 Svein-Rune Johannessen Kondis Menn 60-64 3:55:03 15 232 Joachim Lepsøe Bergen Menn 35-39 3:56:26 16 229 Karl Magnus Laundal Institutt for Dårlig Stemning Menn 40-44 4:40:03 17 298 Ove Hansen Laksevåg Menn 60-64 4:42:02 18 233 Inge Asbjørn Haugen Hornindal IL Menn 70-74 5:51:35 19 236 Sigurd Lima Gjesdal IL Menn 65-69 7:28:12

Halvmaraton

Det ble britiske seire på halvmaraton da både kvinne- og herrevinneren har britisk statsborgerskap. Rebecca Hilland ble beste kvinne på gode 01:17:08. Hun har også løyperekordene i Maratonkarusellen på både hel- og halvmaraton, så dette var nok en favorittseier. Rebecca Hilland hadde i fjor norsk årsbeste på halvmaraton i klassen sin, kvinner 40-44, og med dagens resultat kan hun nok havne på toppen av listen i år også.



Britisk seier for både kvinner og menn på halvmaraton: Rebecca Hilland og Callum Smith.

Britisk er også herrevinneren på halvmaraton, Callum Smith, men han presiserer etter løpet at nasjonaliteten er skotsk. Callum forteller også at han er ganske fersk som gateløper, han er egentlig skiløper, men la opp i 2018.

Vinnertiden til Callum Smith på 01:09:31 synes han selv er overraskende god:

– Hvis tiden stemmer da er jeg veldig fornøyd, jeg trodde jeg skulle løpe på 1:13. I fjor løp jeg Sørfjorden halvmaraton på 1:13, det synes jeg var ganske bra, sier Callum Smith.

– Det var første løp med karbonsåle, det hjalp sikkert, gliser Callum, som nå er medisinstudent i Bergen.



Premiepallen kvinner halvmaraton: Floriana Alija, Rebecca Hilland og Eveline Revheim Askeland.

Resultater kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 253 Rebecca Hilland BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 40-44 1:17:08 2 204 Floriana Alija BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 40-44 1:29:14 3 285 Eveline Revheim Askeland Ulvik IL Kvinner 23-34 1:30:46 4 235 Synnøve Aune Bergen Kvinner 23-34 1:31:17 5 324 Anna Tresselt Paradis Kvinner 35-39 1:33:10 6 288 Ragnhild Breisnesen Utkilen Sletten Pizzeria IL Kvinner 23-34 1:33:14 7 209 Maren Iden Bjerkeset Fyllingsdalen Kvinner 23-34 1:35:49 8 264 Vilde Blindheim Lien Løpelag Kvinner 23-34 1:40:28 9 223 Monica Moe Loddefjordløperne Kvinner 50-54 1:44:43 10 48 Tone Raaen Bergen Triathlon Club Kvinner 45-49 1:48:20 11 4 Ann Helen Kristoffersen Bergen Kvinner 50-54 1:51:24 12 216 Camilla Heggø Olsen Bergen Kvinner 23-34 1:51:27 13 306 Sandra Opdahl Rådal Kvinner 35-39 1:58:59 14 320 Oddny Ringheim Vik IL Kvinner 60-64 1:59:10 15 208 Stine Marie Hafstad Bergen Kvinner 23-34 2:03:19 16 275 Silje Melling Bergen Kvinner 23-34 2:07:11 17 211 Renate Krågenes Nesttun Kvinner 35-39 2:14:57 18 278 Gøril Vikøren Nøkleby Drøleren Kvinner 45-49 2:15:20 19 46 Siri Trosvik Bergen Kvinner 35-39 2:24:59 20 24 Julie Pedersen Bergen Kvinner 23-34 2:48:16



Synnøve Aune, 4. plass halvmaraton.



Premiepallen menn halvmaraton: Lucas Marechet, Callum Smith og Tor-Aanen Kallekleiv.

15 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 301 Callum Smith Team Drevelin Menn 23-34 1:09:31 2 245 Lucas Marechet Gneist, IL Menn 23-34 1:11:41 3 1 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Dale Oen Experience Menn 40-44 1:13:17 4 313 Ketil Monssen BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 1:13:19 5 242 Eivind Kvitstein BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 1:18:46 6 220 Lars Kvinge Bergen Menn 40-44 1:18:46 7 327 Dominic Rivera BFG Bergen Løpeklubb Menn 40-44 1:18:53 8 276 Luke Cambridge Haugesund Idrettslag / Team Northmanocr Menn 23-34 1:20:00 9 213 Marius Paulsen Caverion B.I.L Menn 23-34 1:20:07 10 326 Trygve Andresen Varegg Fleridrett Menn 40-44 1:20:57 11 287 Leon Commandeur BSI Friluft Menn 23-34 1:21:13 12 316 Sindre Vikanes Stord IL / Stord Menn 35-39 1:21:19 13 247 Øystein Olsen Vangenbanden Menn 45-49 1:22:28 14 303 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag Menn 50-54 1:22:51 15 255 Heine Solberg Osterøy IL Menn 45-49 1:24:15



Bjarne Otto Lyngbø og Frode Monsen.



Sigurd Lima, Lise Lithun og Bente Lima viser at en maraton lar seg gjennomføre hvis man bare tar tiden til hjelp.



Lucas Maréchet får støtte fra kjæresten Anaïs George-Molland.



Tor-Aanen Kallekleiv gir drahjelp til Ketil Monssen.