Det lønner seg å være medlem av Kondis. Vi jobber hele tiden for at medlemmene våre skal få mest mulig igjen for medlemskapet sitt, og er stadig på utkikk etter gode samarbeidspartnere. Nå har vi gleden av å tilby våre medlemmer fordeler hos sykkel-leverandøren Sportienda.

