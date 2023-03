Mesterskapets som gikk over tre dager hadde deltakere fra 21 nasjoner og innbrakte over 20 norske gullmedaljer, age groups inkludert. Kondis overvar løpene i elite- og U23-klassene i snøvær og vind lørrdag. Reportasjer med bilder og resultater fra de individuelle triatlon-konkurransene finner du her:

Galleri med mange bilder fra vintertriatlon i virkelig vintervær kommer!

Både fredag og ikke minst søndag viste fjellet lengst nord i Gausdal seg fra en langt bedre side, og den karkteristiske Skeikampen dannet igjen en majestisk kulisse til de allsidige atletenes kamp om medaljer og plaseringer. Her kommer en oppsummering av alle de norske prestasjonene første og siste dag.

Italienske Franco Pesavento (1) tok bronse lørdag og gull på mix-stafett søndag sammen med den individuelle verdensmesteren Sandra Mairhofer. Her i aksjon lørdag med Casper Rønning som tok sølv i U23-klassen like bak. (Foto: Rolf Bakken)

Hans Christian Tungesvik fikk med seg en individuell gullmedalje og en sølvmedalje på stafett fra Skeikampen. (Foto: Rolf Bakken)



Ingris Lorvik ble dobbelt sølvmedaljevinner i VM. Her i miks-sonen etter lørdagns individuelle løp. (Foto: Rolf Bakken)

Resultater VM vintertriatlon miks-stafett 26.03.23 Elite Pos Team Country Time 1 Team I Italy Franco Pesavento-Sandra Mairhofer ITA 01:00:15 2 Team I Norway Hans Christian Tungesvik-Ingrid Lorvik NOR 01:01:12 3 Team I Romania ROU 01:02:11 4 Team I Sweden SWE 01:04:04 5 Team I Germany GER 01:05:39 6 Team I Czech Republic CZE 01:05:57 7 Team I Mexico MEX 01:12:31 NC Team II Norway Øivind Bjerkseth-Julie Meinicke NOR 01:01:18 Junior 1 Team II Norway Isac Luther-Eline Ekroll NOR 01:04:41 2 Team I Italy ITA 01:06:44 3 Team I Sweden SWE 01:08:29 NC Team I Norway Edvard Fossum Olstad-Sara Bergsholm Hoven NOR 01:05:48

Julie Meinicke (45) løp og skøytet inn til gull i eliteklassen i fredagens duatlon. Her sammen med Victoria Nitteberg som var best i den unge norske duoen i lørdagens triatlon. (Foto: Rolf Bakken)

Alle norske resultater i VM vinterduathlon Skeikampen fredag: Menn elite Pos First Name Last Name YOB Country Time 1 Jørgen Baklid 1999 NOR 00:48:39 2 Fredrik Schwencke 1992 NOR 00:49:22 3 Hans Christian Tungesvik 1992 NOR 00:49:49 6 Endre Wigaard 1996 NOR 00:51:16 7 Petter Myhr 2000 NOR 00:52:08 10 Krister Saastad 1996 NOR 00:54:44 Menn U23 1 Petter Myhr 2000 NOR 00:52:08 Kvinner elite 1 Julie Meinicke 2002 NOR 01:00:04 4 Victoria Nitteberg 2003 NOR 01:04:01 5 Ine Skjellum 1998 NOR 01:00:43 Kvinner U23 1 Julie Meinicke 2002 NOR 01:00:04 2 Victoria Nitteberg 2003 NOR 01:04:01 Menn junior 1 Edvard Fossum Olstad 2004 NOR 00:56:32 2 Isac Luther 2006 NOR 00:58:23 Kvinner junior 1 Ella Ohlsson 2005 SWE 01:04:06 2 Sara Bergsholm Hoven 2006 NOR 01:10:35 Menn 30-34 1 Simen Engen 1992 NOR 01:36:41 Menn 45-49 1 Sulo Mannine 1975 EST 00:51:13 2 Rolf Solheimdal Johansen 1976 NOR 00:51:37 4 Sølve Magnus Skogland 1977 NOR 00:59:28 Menn 50-54 1 Marek Scerba 1969 CZE 00:52:57 5 Kjetil Molund 1971 NOR 00:58:40 6 Alf Erik Malm 1973 NOR 01:14:50 Menn 55-59 1 Frode Engelund 1965 NOR 00:52:03 3 Keith Jenns 1968 GBR 01:05:06 Menn 65-69 1 Wolfgang Leonhard 1956 GER 00:56:12 6 Kai Andersen 1957 NOR 01:32:29 Kvinner 20-24 1 Lene Heimdal 2000 NOR 00:57:10 Kvinner 60-64 1 Angela Boczek 1961 GER 01:18:46 3 Marianne Sirnes Engen 1961 NOR 01:39:19

På norsk snø var det naturlig nok nordmenn som dominerte både på startlistene og også øverst på resultatlistene. Etter tre norske gull i Age Groups på fredagens duatlon, ble det ikke mindre enn tolv medaljer av edleste sort i 5-årsklassene fra 20 år til 80 år lørdag. Frode Engelund toppet lista i 55-59-årsklassen begge dager.