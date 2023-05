Deltakerrekorden i Fornebuløpet er fra 2019, da hele 4298 løpere var påmeldt til en av distansene. Det blir noen færre i løypa nå fire år senere, men én ting gjentar seg - Heidi Weng stiller til start!



Heidi Weng påmeldt på 10 kilometer

I 2018 løp Therese Johaug gjennom den lengste og relativt flate Fornebu-løypa på 33.36. Ingvild Flugstad Østberg løp også godt og ble nummer to. Året etter stilte Heidi Weng til start og vant med over to og et halvt minutt på tiden 34.34. I år stiller hun altså til dyst på nytt, og det blir spennende å se hvordan hun løper i forhold til 2019-året.





Therese Johaug imponerte i Fornebu-løypa i 2018. (Foto: Kjell Vigestad)



Påmelding på vei opp igjen

Som nevnt peker pilene i riktig retning. Tirsdag ettermiddag er det påmeldt 268 løpere på den korteste distansen, 3 kilometer, hvor Even Brøndbo Dahl løp inn til ny norsk rekord i fjor. 5 kilometeren har for øyeblikket 636 påmeldte løpere, mens 1398 løpere har tenkt til å løpe 10 kilometer. Det arrangeres også i år en Fornebutrippel, og såpass mange som 109 hardhauser har planer om å fullføre den.



Kondis sender LIVE fra Fornebu

Har du verken planer om å løpe selv eller heie langs løypa, så har du allikevel muligheten til å få med deg stemningen. Kondis kommer til å gjøre en test av direktesendt video fra Fornebu denne onsdagskvelden. Og hvis alt går som vi tror og håper, så blir levende bilder av spreke løpere kringkastet til vår Facebookside. Vi satser på å følge alle tre distanser, og håper på noen intervjuer underveis. Har du spørsmål til oss under sendingen, så er du hjertelig velkommen til å spørre.



Lovende værmelding

Når det nå er kun et drøyt døgn til starten går for første distanse, så er det jo også mulig å forutse været sånn nogenlunde. Og akkurat nå ser det ut som om løperne kan vente seg solbrillevær og temperaturer på rundt 21-22 grader. Dog ser det ut til at det vil blåse litt, så Kondis får ta med vindhetter til mikrofonene sine.









