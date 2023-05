Løpet er et skikkelig motbakkeløp hvor man allerede fra start går rett inn i motbakken. Det var flere som gikk på en smell etter en for hard start, men løpsvinner Sondre Harstad Rinde løp meget lett og vant med tiden 12.49 som er en forbedring av løyperekorden på 24 sekunder. Har var 1.07 foran andremann, Sondre R. Momrak som med 13.56 så vidt klarte å holde unna for lillebror Tarjei som med tiden 13.59. Hadde løpet vært 100 meter til så hadde lillebror slått storebror.

Vinner av dameklassen ble Trude Harstad med tiden 16.31.

Neste løp i karusellen er et teknisk krevende stiløp i Breisås tirsdag 6.juni.

