(Alle foto: Stein Arne Negård)

Samlingsplass på Ilseng idrettsplass.

Kartet Ilseng var i målestokk 1:7500 med vanlig løypelengder og 7 ulike løyper: D/H 1,5 km, D 2,5km H 2,5km, D 3,5km, H 3,5km, D/H 4,5km og D/H 5,5km.

Terrenget var forholdsvis lettløpt i et småkupert område med mange stier. Det var noe hogst og en del kvist på bunnen i enkelte områder, så det var viktig å holde rede på stiene og at man løp i riktig retning. Det ble en del bom for enkelte, men de aller fleste fant fram i sine løyper også denne kvelden.

Kartverket fyller 250 år i år, og arrangøren feiret dette ved å by på bursdagskake til alle etter kveldens løp. Her ble det kø, for denne marsipankaken var populær.

Neste uke går bedrifts-o-løpet på onsdag fra Bekken (Vestre Skogbygdveg) i Løten.

Amund Beitnes klart til start og Frode Ødegårdstuen venter på start.

Fint å ha med egen sporhund etter poster.....

Den faste kart- og løype-diskusjonen hører med.

Morten Stenberg studerer resultatene i sin klasse.

Avlesing av tidtakerbrikke​.

Kaja Winsnes Nordhagen satte alle gutta på plass i langløypa​.

Reportasje fra bedrifts-o-løpene 2023:

Moskogen: Fin start på bedrifts-o-løpene i Innlandet

Mjøsparken: 130 stilte i bedrifts-o-løp fra Mjøsparken i Brumunddal

Øvre Vang: Bedrifts o-løp fra Lunden skole i Øvre Vang

De beste pr. løype i Bedrifts-o-løp, Ilseng 23.05.2023:



D 1,5 1,6 KM

Plass Navn Klubb Distrikt Tid Etter Km-tid

1 Lise Tronstad Arve Hagen BIL 36:37 22:53

2 Turid Kolseth Arve Hagen BIL 37:11 00:34 23:14

3 Margareth T. Dyresen Arve Hagen BIL 37:27 00:50 23:24

D 2,5 2,5 KM

1 Eirin Lodgaard Sintef Raufoss 28:15 11:18

2 Elisabet Høgset Rise Geno 36:34 08:19 14:37

3 Ane Lodgaard Nammo Bil 38:21 10:06 15:20

D 3,5 3,7 KM

1 Kjersti Rønning Innlandet 35:40 09:38

2 Kjersti Narum OL Vallset/Stange 42:40 07:00 11:31

3 Gro Solnørdal Rudsbygd IL 44:42 09:02 12:04

D 4,5 4,4 KM

1 Turid Wiik Norkart Geoservice 51:58 11:48

2 Ingunn Lund Nordstrøm Norsk Tipping BIL 55:44 03:46 12:39

3 Unn Mette Klopbakken Gjøvik Kommune 59:35 07:37 13:32

D 5,5 5,6 KM

1 Kaja Winsnes Nordhagen Asplan Viak BIL 44:30 07:56

H 1,5 1,6 KM

1 Jan Erik Johansen Hamar Post BIL 21:48 13:37

2 Jan Olav Tuterud Hamar Post BIL 26:09 04:21 16:20

3 Knut Røhrsveen Arve Hagen BIL 26:29 04:41 16:33

H 2,5 2,6 KM

1 Harald Øie Arbeidstilsynet 28:01 10:46

2 Edvard Dahl OL Vallset/Stange 28:42 00:41 11:02

3 Arne Hagen Vegvesenet 30:56 02:55 11:53

H 3,5 3,6 KM

1 Tormod Pedersen Arve Hagen BIL 35:34 09:52

2 Terje Tangen Ringsaker OK 37:56 02:22 10:32

3 Tom S Helgesen Hamar Post BIL 38:04 02:30 10:34

H 4,5 4,4 KM

1 Tom Røise NTNUI 41:50 09:30

2 Vidar Nomerstad Sparebank 1 Østlandet 44:05 02:15 10:01

3 Terje Wikstrøm Geno 47:22 05:32 10:45

H 5,5 5,6 KM

1 Amund Beitnes Varanger OL 48:08 08:35

2 Stein Arne Negård Vang O-lag 1:04:59 16:51 11:36

3 Bjørn Solbergseter Austmarka o-lag 1:08:08 20:00 12:10