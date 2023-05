(Foto: Martin Hauge-Nilsen)

Moltustranda Mosjonsfestival har blitt arrangert i 10 år og har blitt fast inventar på kulturprogrammet i Herøy. Festivalen er årlig samlingspunkt for mosjonsglade og dei tilreisande. I løpet av festivalhelga blir det arrangert tre ulike mosjonsløp, Moltu-mila, Motbakkeløpet & Tour de Moltu. På kveldstid blir mosjonen på programmet byttet vekk mot Quiz, musikk og underholdning. Gjennom helga er det alltid liv på festivalområdet, både for voksne og for små. I 2023 fyller årets festival 10 år, det vil vise igjen på programmet for festivalen.



Festivalen varer hele helgen. Program



Moltumila fredags kveld.

Ein rundtur på Moltustranda kor du kan delta i konkurranseklasse, halv-mila eller mosjonsklassa. Med andre ord for alle sammen.



Motbakkeløp opp på Hidsegga lørdag.

Motbakkeløp til Norges vakraste utsikt



Mot mål på motbakkeløpet. (Foto fra arrangørens nettsider)

Med utgangspunkt ikkje langt frå fjøresteinane på Moltustranda går det 6,5 km lange motbakkeløpet til vakre Hidsegga 556 moh. Utsikta frå denne lokale fjelltoppen med storhavet er formidabel. I 2020 vart nettopp denne utsikta kåra til Noregs vakraste.

Sykkelritt Tour de Moltu søndag.

Moltustranda sin egen Tour de France