Tekst av: Jan R. Hansen / Sverre Larsen. Foto: Sverre Larsen



Den tidligere løypen ble saktens satt stor pris på av karusellens løpere, men endringene som var gjort til dette løpet gjorde den helt perfekt, med et utall av lekre, myke og behagelige stier på de midterste 4 km’ene. Utvalgets Anders Torbjørnsen skal ha det meste av æren for sluttresultatet, godt hjulpet av Terje Nandrup og Arild Vehus, og Åge Holgersen med merkingen

Med så mange gode opplevelser når man vel har kommet seg opp, klarte nok de fleste også å komme seg etter den steintøffe, men helt nødvendige starten her på Kjerrane, der man i drøyt en halv km jobber seg stadig oppover, avsats for avsats.

Været var det aller hyggeligste, begge dagene, kanskje litt varmt på den vindstille onsdagen, mens tordagen var perfekt, litt mer moderat temperatur, og svalende vind.



Deltakelse

Med utgangspunkt i at det gjerne er klart tyngre å få alle mosjonistene våre til Kjerrane enn til Jegers­berg og Baneheia, så er vi svært godt for­nøyde med 742 deltakere, fordelt på 321 jenter og 421 gutter, ca. 80 flere enn samme løp hadde i fjor.



2 nye løpere hentet seg sesongnummer denne gangen, og 17 løpere sesongstartet, så nå har hele 1868 ulike løpere vært med på minst 1 tellende løp. Ytter­ligere 118 oppnådde sitt 7. løp, som kreves for årspremie, så totalen av premierte hoppet nå opp til 194.



Resultater

Bestetider uansett aldersklasse gikk til følgende:

Hos jentene fikk vi seier til Anine Kallhovd (33:58), foran Hilde Furu­borg og Tove Andersen Frikstad (begge 34:16), fulgt av Karin Berle Gabrielsen (37:00) og Christina White (37:12).

Hos guttene ble det seier til Truls Klungland (27:42), foran Tormod Klungland (28:13), Jørgen Solli Strøm-Olsen (29:02), Frode Lindblom (29:37) og Anders Birkenes (29:57).



Tradisjonelt har det ikke vært milslukerdistanse på dette løpet, siden det er vurdert langt nok. Den grønne sletta på Kjerrane er ypperlig til slike arrangement, og med forsommerløp slapp vi også den plagen som knott og mygg kan være på høsten.



Sverre Larsen var som vanlig på plass med fotoapparatet på sidelinjen, og har også tatt en prat med et par av deltakerne.



Kai Rune Mitander, arrangør. (Foto: Sverre Larsen)



Kai Rune Mitander (65) kommer fra Huntonit og er arrangør. Han har holdt på med karusellen i 28 år. Dette løpet er litt langt. Det har tradisjonelt vært mellom 6 km og 10 km. Det er variert terreng. Kai Rune forteller at han har vært speaker i 14 år. Han har startet deltakere i løpet lenge, og det har alltid vært godt med folk i dette løpet. Og det er jo bra og prisverdig at så mange stiller opp!

- Dette er ei fin løype. Den er litt hard i starten. Deretter er den relativt flat opp til og rundt Krogvannet. Dette er en sløyfe. Det er et variert terreng. Det er litt smal vei for biler, syklister, gående og løpende på vei til og fra Kjærrane, men det går greit, forteller han.

Kai Rune er takknemlig for å stille opp i dag, og vi takker sjefen for karusellen John Magnus Humborstad for det vi får lov til, og at det også er mange frivillige som stiller opp!



Judit Mosland, deltaker. (Foto: Sverre Larsen)



Judit Mosland (82) er deltaker. Hun har vært gjennom løypa i dag, og totalt har hun vært ute i 9 km. Hun og mannen har vært på Gautestad på hytta og klipt plen. Hun er godt i seget, og hun er sprek. Judit anstrenger seg en del i løpet av en dag, og hun er sjeldent ute i naturen for å løpe så mye.

Judit synes det er viktig å være opptatt av gåing og småspringning. Hun jobber på Gjenbruken på Lumber. Hun løfter, triller og kjører ut varer. Hun får trent hele kroppen på jobb. Hun holder seg i mosjon ved å være aktiv rundt huset der hun bor, siden hun er mye og steller i hagen. Hun sykler en del, noe som er godt for knærne, og man må for all del ikke sette seg til, for aktivitet er bra!





Kirsti Lossius, deltaker. (Foto: Sverre Larsen)



Kirsti Lossius (56) er også deltaker. Hun er ikke blant de sprekeste i karusellen og tar det rolig i bakkene og løper jevnt. Hun løper ikke på tid, men hun løper for å være med.

Kirsti har mange løpere i karusellen. Det er gjensidig glede og velvære med å treffe vennene. Kirsti løper og prater og jabber. Hun trener en del og er opptatt av å holde seg i form. Og på karusellen, der er hun fast deltaker.

Kirsti synes opplegget i Terrengkarusellen i Kristiansand er proft, og hun er veldig fornøyd.

- Man kommer seg ut. Løypene er helt topp. Og arrangørene gjør en utrolig bra jobb! Og man har muligheten til å løpe på onsdager eller torsdager, selv om torsdagen er mest vanlig. forklarer hun.



Mer informasjon

