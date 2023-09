I etterkant av 5-kilometersløpet under Drammen halvmaraton verserte det en del rykter om at vendingspunktet for 5 kilometeren var feilplassert og at løypa dermed var for kort. Kondis hadde også sett på og sammenlignet en rekke GPS-spor fra løpet i 2022 mot løpet nå i 2023. Fredag 15. september kom den offisielle rapporten fra Norges Friidrettsforbund om at løpets resultater underkjennes.



- Vår rapport viser at det ikke er samsvar mellom 5km-løypa og løypa som er kontrollmålt. Ettersom den minste modifikasjon av en målt løype nullstiller et sertifikat, og det faktum at samtlige løpere i Drammen Halvmaratons 5-kilometersløype har løpt kortere enn de skal, regnes alle resultater og tider oppnådd av utøvere på denne distansen i 2023 som ugyldige, skriver generalsekretær i Norges Friidrettsforbund, Kjetil Hildeskor, i et brev til arrangøren.

Arrangøren beklager feilen som har skjedd og er uten innvendinger enig i rapporten fra NFIF. De forteller også at det var kaotiske tilstander i målområdet på halvmaraton på grunn av en hjertestans, og at en frivillig av den grunnen hadde fått ansvaret for utplassering av vendepunktet.



Du kan lese hele rapporten fra NFIF her