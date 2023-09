Det er imidlertid ikke bare fristen for Kondisrabatt som er med og bestemmer prisen på turen. Springtime har reservert flyseter som de kan holde uten kostnad fram til 18. oktober. Deretter må de justere ned antallet om mange ikke er solgt. En slik nedjustering øker faren for at de går tidlig tomme for flyseter, og må kjøpe enkeltturer med fly. Dersom du vet at du vil være med oss på tur, kan det derfor være lurt å bestille reisen så snart som mulig for å få rimeligst mulig tur.

Det er tilbud om løpetrening hver dag. I tillegg er det utrolig mange andre aktiviteter du kan være med på.



Program: Programmet for vårens uker er ikke klart ennå, men ovenfor ser du et program for en typisk løpeuke. Programmet er tettpakket fra morgen til kveld slik at du skal kunne velge hva som passer best for deg.

Yoga: Det er mange muligheter for å utfordre løpemuskulaturen med litt yoga gjennom uka. (Foto: Marianne Røhme)

Styrketrening: Det arrangeres ulike former for styrketrening. (Foto: Marianne Røhme)

Nivåtilpasset: Det arrangeres nivåtilpasset løpetrening som passer for både erfarne og uerfarne løpere. (Foto: Marianne Røhme)