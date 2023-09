- Terrenget her er helt magisk. Det er helt nydelig å løpe her, sa Eirik Langedal Breivik med et smil like etter at han løp i mål som suveren vunner på dagens jaktstart under Norgescupfinalen noen mil sør-øst for Tromsø. Terrenget som Langedal Breivik beskriver som magisk består av flate moer kombinert med noen ravinedaler, noe som virker å passe løperen fra NTNUI meget bra. I går vant han mellomdistansen med nærmer 2 minutter, og i dag økte han ned til løperne bak. Til slutt var det nærmer 4 minutter ned til andremann, Ulrik Astrup Arnesen. Elias Jonsson ble 3. mann.

- Jeg har løpt nesten helt uten tidstap, forklarer en formsterk Langedal Breivik. Fire seire av fire mulige under oppholdet i Tromsø – fra torsdag til søndag – er det beste beviset på – nettopp – solid form.



Form viste også Ane Dyrkorn – som gikk først ut på dagens jaktstart i dameklassen. Men hun måtte jobbe noe mer for seieren på dagens jaktstart:

- Jeg løp nok litt rolig til førstepost, og da jeg også fikk en sving inn mot posten kom Marianne Andersen og Ingrid Gulbrandsen opp, forteller hun.

Denne trioen var sammen noen poster, før veteranen Andersen fikk en luke:

- Det ble litt bomming i det diffuse terrenget ved 6.- 8- post, og da måtte jeg bruke flaten til å løpe henne inn igjen, forteller Dyrkorn.

- Jeg bare lå på kompasset, og løp det jeg kunne, fortsetter NTNUI-løperen – når hun forteller om veien opp igjen i rygg på Andersen.





Og da Andersen var for langt til venstre inn mot 12. – og 3. siste post – grep Dyrkorn muligheten som bød seg:

- Vi løp ved siden av hverandre, men jeg følte at min retning var bedre enn hennes. Og da jeg fikk kontakt med det gule området før posten var jeg sikker.

Da Dyrkorn «fikk» også de siste par postene, kunne hun kvittere ut sin andre seier på to dager:

- En fin bekreftelse på at formen i skogen i hvert fall er bra, smiler hun.



Til slutt ble det halvminuttet ned til Andersen. Ingrid Gulbrandsen – på 3. plass – var 40 sekunder bak.



Dobbeltseieren til Dyrkorn i helgen ga henne også sammenlagtseier i Norgescupen. I herreklassen var det Ulrik Astrup Arnesen som vant Norgescupen sammenlagt.

Kilde: Pressemelding Norsk orientering Foto: Bjørn Hauge

Resultater

D21:

1) Ane Dyrkorn, NTNUI, 1.30.22,

2) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 1.30.52,

3) Ingrid Gulbrandsen, NTNUI, 1.31.02,

4) Ragnhild Eide, Byåsen IL, 1.34.36,

5) Janne Tjørhom Aasheim, NTNUI, 1.34.44,

6) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 1.34.58.

H21:

1) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 1.31.24,

2) Ulrik Astrup Arnesen, Heming Orientering, 1.35.03,

3) Elias Jonsson, NTNUI, 1.35.06,

4) Mats Eidsmo, NTNUI, 1.35.07,

5) Anders Vestøl, NTNUI, 1.35.24,

6) Håkon Raadal Bjørlo, Oppsal Orientering, 1.35.32.