Hovedtekst : Arne Berg, bildetekst : Tim Bennett

alle bilder fra arrangør

6-timers løpemoro i Meldal

Det er alltid spennende når man skal arrangere noe for andre gang, blir det like bra som første gang, bedre eller er nyhetens interesse borte? Vel, etter et kort evalueringsmøte avholdt umiddelbart etter løpet konkluderte vi med at årets 6-timersløp ble en sportslig suksess! Med 56 påmeldte må vi som arrangører si oss svært fornøyde. Dette er løp for den spesielt interesserte, og vi må vel være så ærlig å innrømme at vi ikke akkurat bor i verdens navle.

47 løpere startet lørdag formiddag på veien mot nye mål, rekorder og mentale kamper. Det som kjennetegner slike ultraløp er diversiteten i startfeltet. Vi hadde løpere av topp internasjonal klasse og vi hadde maratondebutanter. Vi hadde godt trente og vi hadde mindre trente. Yngstemann på 21 år passerte maraton få minutter foran feltets eldste på 75 år. På tvers av alder, målsetning og form går praten lett i et slikt felt – noe som er bra da man jo tross alt skal holde på med noe veldig ensformig i en god del timer.

Værgudene vartet opp med klassisk trøndervær med sol, regn, skyer, vind fra alle retninger i en stadig varierende miks. Fint løpevær, noe surt for publikum.

Som i fjor var det noen løpere som gikk for en god maratontid, dette gjør at feltet strekkes raskt. To løpere karret seg under 3-timersgrensen, mens flere andre perset på distansen. Verdt å merke seg evigunge Vera Nystad som stadig løper maraton på under fire timer, 75 år gammel (eller skal man si 75 år ung?).

Fjorårsvinner Norum hadde ikke dagen og ga seg tidlig, når fjorårets beste kvinne, Grindberg, også ga seg etter maraton ble det mer spennende om seierne enn i fjor. I herreklassen ble det en kamp mellom Fjellestad og Hansen. Det må være lov å si at ingen av dem hadde en veldig positiv tendens mot slutten av løpet, men det var Fjellestad som dro i land seieren med grei margin på sterke 77,1km. På andreplass kom ultradebutant Hansen med 73,7km fulgt av Hell-løperen Gylland som perset til gagns med 68,2km.

På kvinnesiden var det langt tettere. Ervik ble jaget av to «runners from Hell», men klarte akkurat å holde unna og vant med 600m margin på Klevan. Hadde tidtakerutstyret fungert optimalt slik at vi hadde hatt full oversikt over resultatene til enhver tid kunne dette blitt en enda tettere duell. Det må vi få ordnet til neste år. Renate Reitan som slet i fjor, revansjerte seg skikkelig og tok tredjeplassen med 62km.

Det kanskje mest fascinerende med et 6-timersløp er ikke nødvendigvis vinnerdistansene, men at alle er i mål akkurat samtidig. Det er ingen forskjell på harene og skilpaddene. Og alle går gjennom de samme mentale krigene underveis. Dette gjør praten ved drikkestasjonen og diskusjonen etter målgang ekstra interessant. Alle kan relatere seg til hverandres løp og opplevelse, uansett om man løper 80 eller 30 kilometer.