I disse coronatider, var det ca. 180 løpere som møtte opp på Svensrudmoen i Hole for å delta på HQ Halvmaraton "Corona Editon". Deltagerne var delt inn i 8 grupper som startet med 5 minutters startintervall. Startgruppene var delt opp slik, at de som hadde tenkt å bruke lengst tid startet først, og de som hadde ambisjoner for å løpe virkelig fort, startet i siste gruppe.

HQ Halvmaraton bruker løypetraseen til mosjonsløpet Hytteplanmila som utgangspunkt. Start og mål var imidlertid flyttet ned til gangveien. Man løp da opp pulsbakken og fullførte 2 runder i løypa til Hytteplanmila. Dette er jo en løype som er kjent for å være meget rask, men i dag var nok været med på å gjøre løpet ekstra slitsomt. For det var svært varmt langs det flate landskapet blant jordene på Røyselandet. Noe som resulterte i at det var mange som stod av underveis i løpet. Av alle som startet, var det 146 løpere som fullførte.

I kvinneklassen var Julie Vollum Bø den raskeste jenta. Hun leverte et sterkt løp og vant på tiden 1:27:56. Julie er jo ikke noen hvem som helst. Hun var den som løp lengst i "Wings for Life World run" tidligere i år. Da løp hun 40 km. Hun er også en god skiløper. Og for de som fulgte med på "kilometerkrigen" på langrenn i vinter, fikk kanskje med seg at hun da gikk en skitur på hele 247 km. Oppegårdsjenta er også et stort talent innen friidrett, og har en drøss med klubbrekorder å slå i bordet med.

Mette Eid Løvås fra Strindheim IL, leverte også et godt løp med tiden 1:31:41. Med det kapret hun en sterk andreplass foran den lokale jenta Åse Klinkenberg som fullførte som tredje beste kvinne med tiden 1:32:27.





Vi ser her vinneren Thomas Asgautsen lengst til høyre med startnummer 821. (Arrangørfoto)

I herreklassen var det Thomas Asgautsen som ble den sterkeste løperen. Han fullførte på tiden 1:10:39 i det varme været. Thomas som løper for Stavanger Friidretsklubb, er manne som vant Oslo maraton i 2019 på tiden 2:26:54. Da, som i dag, viste han seiersgest til publikum på de siste 5 km.

Magnus Warvik fra Oslostudentenes IK Friidrett leverte også et sterkt løp. Han har som Thomas også gjort seg bemerket i Oslo Maraton. 2019 vant Magnus Oslotrippelen, noe som bevitner at han vet hvordan man løper fort. Det beviste han også i varmen i dag, da han løp i mål på tiden 1:12:17

Bjørnar Slettevåg fra Norges Bank IL/OSI Friidrett, fullførte på tiden 1:13:41 og ble med det dagens tredje sterkeste løper.



Artikkelen blir oppdatert med film på mandag.​

TOPP 10 KVINNER



TOPP 10 HERRER



SE FULLSTENDIGE RESULTATER HER





Det var mange som satte pris på medalje og kald drikke etter målgang.