Mot mål: I år er det jubileumsløp og Iselin Stenbak-Friesen har bare noen meter igjen i ei løype som har vært nesten uendret siden 1985. Den var de fleste årene 9,7 km inntil den ble forlenget til 10 km i 2019. (Foto: Per Inge Østmoen)



Bøler IF Friidrett arrangerer den 9. oktober Nøklevann Rundt for 40. gang.



Gå ikke glipp av denne vakre løpefesten i Østmarka. Meld deg på med én gang; du vil ikke angre men sitte tilbake med gode minner fra flott natur og en spennende løpsopplevelse.



PÅMELDING HER



Mer informasjon om Nøklevann Rundt inkludert påmelding finner du her:



https://bif-friidrett.no/index.php/arrangementer/noklevann-rundt



https://bif-friidrett.no/index.php/arrangementer/noklevann-rundt/pamelding-2021





Løyperekord på 5 km: Ingvill Måkestad Bowim løp veldig fort i 2018 og vant på sterke 16.44. (Foto: Kjell Vigestad)