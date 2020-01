Ultraløp kom på NM-kartet første gang i 2008, da Maratonkarusellen i samarbeid med BFG Fana arrangerte NM 100 kilometer fra Fana stadion med 22 deltagere. Etter 20 NM i ultraløp leter NFIFs ultraløpsutvalg nå etter flere arrangører.



Det er ikke slik at man har manglet arrangører til de foreløpig 20 norske mesterskapene i ultraløp, men det hadde vært ønskelig å spre disse mesterskapene på flere arrangører og steder.



For den nyeste NM-øvelsen, terrengultra, er ikke dette et problem. Der har det vært nye arrangører hvert av de fem årene med NM terregultra, og i 2020 blir Molde og Omegn IF den sjette arrangøren. For 100-kilometer og 24-timers er det derimot nesten "klippekort" til Bergen Ultra på NM 100 kilometer og Bislett 24-timers på NM 24-timers.



2021-mesterskapene

Fristen for å søke NM (alle kategorier innen NFIF) gikk ut i dag, og arrangører skal utpekes av styret i NFIF i mars. Så langt vi vet har foreløpig ingen søkt ultraløpsmesterskapene for 2021 som er NM terrengultra og NM 24-timers. NM terrengultra arrangeres hvert år, 100 km og 24-timers annethvert år. Utlysning av norske mesterskap for 2021



NM terrengultra 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Ultraløpsutvalget venter først og fremst på søkere til NM terrengultra 2021, men vil gjerne også komme i kontakt med andre arrangører som vurderer å søke på dette arrangementet de kommende årene. Det er veldig fleksible rammer for løypelengde, fra 55-60 kilometer opp til 100 miles (160 km), men løpet bør i veldig stor grad gå i terreng og ikke på veg.



NM 24-timers 2021, 2023, 2025

Fem av seks NM på 24-timers løp er arrangert innendørs på Bislett, det sjette ble arrangert på Jessheim utendørs, av samme arrangør. For Romerike Ultraløperklubb er det bare hyggelig å arrangere NM 24-timers annethvert år, men ultraløpsutvalget utfordrer klubber i andre deler av landet til å søke NM 24-timers. Det trenger ikke være et årvisst løp, det kan gjerne være et enkeltarrangement.



NM 100 km 2022, 2024, 2026

Fem av åtte NM 100 km er arrangert av Maratonkarusellen i Bergen, fire ganger fra Fana stadion, en gang i Bergen sentrum. I år er det nok en gang samme arrangør. Ønsket her er det samme som for 24-timers; ultraløpsutvalget hadde ønsket større spredning på arrangementet. Dette er et arrangement som lett kan kombineres med f.eks. 6-timersløp, maraton eller annet.



Lyst til å bli NM-arrangør?

Vil du vite mer om rammene for mesterskapene og mulighetene for å bli arrangør? Ta direkte kontakt med ultraløpsutvalget pr e-post.

NM-arrangører i ultraløp: ÅR ARRANGEMENT DISTANSE 2008 Bergen Ultra NM 100 km 2009 Eidsvoll 6-timers NM 6-timers 2010 Bergen Ultra NM 100 km 2011 Romerike 6-timers NM 6-timers 2012 Malm IL NM 100 km 2012 Bislett 24-timers NM 24-timers 2013 Bergen Ultra NM 100 km 2013 Bislett 24-timers NM 24-timers 2014 Bergen Ultra NM 100 km 2014 Romerike Ultrafestival NM 24-timers 2015 Kristiansand Løpeklubb NM 100 km 2015 Bislett 24-timers NM 24-timers 2016 BFG Bergen FIK NM 100 km 2016 Hornindal Rundt NM terrengultra 2017 Bislett 24-timers NM 24-timers 2017 Telemarks Tøffaste NM terrengultra 2018 Undheim Ultra NM 100 km 2018 Meråker Mountain Challenge NM terrengultra 2019 KRSUltra NM terrengultra 2019 Bislett 24-timers NM 24-timers 2020 BFG Bergen Løpeklubb NM 100 km 2020 Molde 7-topper Ultra NM terrengultra NM 100 km 2008 Bergen Ultra NM 100 km 2010 Bergen Ultra NM 100 km 2012 Malm IL NM 100 km 2013 Bergen Ultra NM 100 km 2014 Bergen Ultra NM 100 km 2015 Kristiansand Løpeklubb NM 100 km 2016 BFG Bergen FIK NM 100 km 2018 Undheim Ultra NM 100 km 2020 BFG Bergen Løpeklubb NM 100 km NM 24-timers 2012 Bislett 24-timers NM 24-timers 2013 Bislett 24-timers NM 24-timers 2014 Romerike Ultrafestival NM 24-timers 2015 Bislett 24-timers NM 24-timers 2017 Bislett 24-timers NM 24-timers 2019 Bislett 24-timers NM 24-timers NM Terrengultra 2016 Hornindal Rundt NM terrengultra 2017 Telemarks Tøffaste NM terrengultra 2018 Meråker Mountain Challenge NM terrengultra 2019 KRSUltra NM terrengultra 2020 Molde 7-topper Ultra NM terrengultra