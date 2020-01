30.mai - om bare 134 dager - er det debut for et nytt mosjonsløp i Sømna, ved Kystveien (Fv19) litt sør for Brønnøysund. ​Da arrangerer Sømna idrettslag i samarbeid med Helgeland Sparebank og Helgeland Event et nytt mosjonsløp; Sømnamile.



Sømnamile har start og målgang ved friidrettstadion i kommunesenteret Vik. "Norges vakreste mil" har de døpt den kontrollmålte 10-kilometeren. På 10 km blir det satt opp pengepremier til de tre beste kvinner og menn.





Start og mål blir her ved idrettsbanen i Vik. (Foto: Arnold Winje)



Det er også en løype på 5,2 km for deltagere med og uten tidtaking, samt barneløp på 600 meter rundt friidrettsbanen. På 5 km og barneløpet blir det konkurranse for skoleklasser der det er pengepremier til klassen med størst andel deltakere.

-10-kilometeren blir kontrollmålt, og kan bli en veldig rask 10 km. Løypa har kun 52 høydemeter, og den har slake utforbakker som kan gi høy fart, så vi håper den kan måle seg med de raskeste løypene i Norge, sier Mari Brox i Sømna IL.





Klikk på kartet før større bilde (norgeskart.no)



Sømnamile blir allerede fra starten av et Kondis kvalitetsløp. Det betyr blant annet full klasseinndeling i konkurranseklassene og 40 kroner avslag på startkontingenten for Kondis-medlemmer. Les mer om kondis kvalitetsløp



Du kan lese mer om løpet på den fine hjemmesiden: somnamile.no

PÅMELDING



På hjemmesiden skriver arrangøren blant annet:



Løping har tradisjoner i Sømna, både på elite- og mosjonsnivå. Idrettslagets utøvere hevder seg regionalt og nasjonalt innen friidrett og gateløp. Vi er en del av løpsbølgen på Helgeland. Det er mer enn 50 år siden den første Løpskarusellen på Helgeland gikk av stabelen i nettopp Vik. Det flotte er at løpsmiljøet har plass til alle. Mange mosjonister finner inspirasjon i hverandre og er ikke så opptatt av klokka når de stiller på startstreken.



Lørdag 30. mai skal bli en festdag for alle som liker å røre på kroppen! Vi ønsker å få til en trivelig dag for hele familien. Frokost i Sømnahallen for de som overnatter i hallen. Det blir hoppeslott, barneleker og barneløp på formiddagen før de voksne starter. Løping har tradisjoner i Sømna, både på elite- og mosjonsnivå. Idrettslagets utøvere hevder seg regionalt og nasjonalt innen friidrett og gateløp. Vi er en del av løpsbølgen på Helgeland. Det er mer enn 50 år siden den første Løpskarusellen på Helgeland gikk av stabelen i nettopp Vik. Det flotte er at løpsmiljøet har plass til alle. Mange mosjonister finner inspirasjon i hverandre og er ikke så opptatt av klokka når de stiller på startstreken.



Underveis kommer løperne ut mot havet ved Vikvågen. (Foto: Arnold Winje)