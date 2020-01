Tidlig i januar inviterte nettverket for voksne mosjonister i Harstad, Team 6847 - run & ski, fjelløperen Hans Kristian Smedsrød til løpedag med både tid til løpetur, film og foredrag. Smedsrød er en velkjent fjelløper som blant annet har representert Norge i de to siste VM i terreng-ultra. Han er i tillegg en av initiativtagerne til Sky Blazers miljøet i Oslo, og er mannen bak podcasten «Nå er det alvor».

Dagen i Harstad startet med en felles løpetur der turen naturlig nok ble lagt i terrenget. Tildels mye snø gjorde at løpeturen gikk over til «kaving i snø» jo lengre opp i fjellheimen man kom, men de som deltok fikk en god tur i et greit nordnorsk vintervær.





På tur med Smedsrød: Utfordrende løpeforhold opp til toppen av Middagsfjellet. (Foto: Liss Johansen Vallestrand)

Ca. 30 personer deltok senere på dagen på arrangementets hoveddel som bestod av en eksklusiv visning av dokumentarfilmen «Besatt - Fra Operataket i Oslo til Galdhøpiggen». Her fikk de frammøtte oppleve en spektakulær og ellevill løpetur på 400 km fra Oslo og opp til toppen av Jotunheimen. Mannen bak denne bragden, Johannes Rummelhoff, brukte litt over 4 døgn på denne turen.

Dagen ble avsluttet med et interessant foredrag av Smedsrød med tittelen «Hvordan jeg podcastet meg ut av A4-livet». Han tok tilhørerne gjennom sin reise fra sin tidligere skøytekarriere og fram til i dag. Hans Kristian fokuserte spesielt på de siste par årene der han blant annet har hatt lengre treningsopphold i fjellområdene i mellom-Europa, og nå sist i høst med 5 uker i Nepal. Tilhørerne fikk også et godt innblikk i alle de personene som Smedsrød har møtt på sin ferd, og om er blitt dokumentert via hans podcast «Nå er det alvor».



Team 6847

68`47 henspeiler på Harstads geografiske beliggenhet sånn ca ved Generalhagen/ Folkeparken, på 68 grader 47 minutter nord, derav navnet Team 68`47.

Løpenettverkets hjemmeside