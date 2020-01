Tage Augustson kunne juble uhemmet etter dagens seier i Bergen Vintermaraton. Tiden hans på 2:29:46 er nå løyperekord i Maratonkarusellen, og det er også ny personlig bestetid for Tage. Ikke minst var det stort for ham å komme under 2:30:



– Målet var å komme under 2:30, det er en milepæl å komme under dette. Det er noe jeg lenge har hatt som mål å klare.



– Hele løpet føltes kjempebra. Det var bedre vær enn jeg hadde forventet. Det var jo meldt litt regn, men jeg synes det var veldig fine forhold. Det var litt kaldt under en regnbyge rundt 30 km, men jeg fikk fort igjen varmen i meg.

Bergen Vintermaraton er et løp som inngår i Maratonkarusellen som starter og ender på Fana Stadion. Den gamle løyperekorden var på 2:30:26 og ble holdt av Erlend Jensen. Tage Augustson kunne etter løpet fortelle at et av sesongens store mål er nettopp på Fana Stadion til sommeren, nemlig 10.000 meter i NM friidrett.



– Og så har vi jo Bergen City Marathon da. Også der blir det helmaraton. Også Maratonkarusellen skal jeg delta i, det blir sikkert noen halvmaratonløp også.

Beste kvinne på helmaratondistansen ble ultraløper Therese Falk fra Romerike Ultraløperklubb som for anledningen hadde tatt turen til Bergen. Med tiden 3:12:04 var hun suveren vinner foran Hilde Beate Daland og Gro Anita Aartun Imsland som fulgte på de neste plassene på litt over 3:30.



På halvmaraton var det som så ut som en heftig duell mellom Per Christian Eggen Mjøs og Sondre Øvre-Helland et avtalt opplegg mellom dem der de hadde blitt enige om at Sondre Øvre-Helland skulle dra fremst i første del av løpet for å hjelpe Per Christian Eggen Mjøs til en best mulig tid på distansen. Han kom her inn på gode 1:12:39. Per Christian tok i fjor en NM-bronse på helmaraton, så han har god kapasitet, og han mente etter løpet at han kunne presset seg enda mere hvis det var hardere konkurranse:



– Nå ser jeg fremover til å delta i halvmaraton i London 1. mars, og senere skal jeg delta i Paris Marathon.



Vi regner med at han der vil få enda skarpere konkurranse.



På kvinnenes halvmaraton ble det også en Varegg-løper som kom først i mål, Siren Rosenlund tok her seieren foran Randi Hernes Tvilde, også Varegg. Det var i alt 204 deltakere i Bergen Vintermaraton.

Det vil komme flere bilder fra Bergen Vintermaraton i løpet av kvelden.

Therese Falk var den klare vinner av kvinner helmaraton.





Sondre Øvre-Helland og Per Christian Eggen Mjøs samarbeidet i første del av løpet.

Sondre Øvre-Helland og Per Christian Eggen Mjøs samarbeidet i første del av løpet.



Siren Rosenlund vant kvinner halvmaraton.

Siren Rosenlund vant kvinner halvmaraton.



Inge Asbjørn Haugen nærmer seg et jubileum. Dette var hans maraton nummer 599!

Inge Asbjørn Haugen nærmer seg et jubileum. Dette var hans maraton nummer 599!



Tor-Aanen Kallekleiv ble nummer to på maraton og han var den første til å gratulere Tage Augustson.

Tor-Aanen Kallekleiv ble nummer to på maraton og han var den første til å gratulere Tage Augustson.



Full fart mot løyperekord for Tage Augustson.

Full fart mot løyperekord for Tage Augustson.



Start halvmaraton. (Foto: Tom Roger Johansen)

Start halvmaraton. (Foto: Tom Roger Johansen)

Premipall helmaraton menn: Tor-Aanen Kallekleiv, Tage Augustson og Stig Kongsvik. (Foto: Tom Roger Johansen)



15 beste menn maraton:

Pl. Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 6131 Tage Augustson Varegg Fleridrett 23-34 2:29:46 2 4002 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club/Team Trivest 35-39 2:38:17 3 6056 Stig Kongsvik Hyllestad IL 23-34 3:02:10 4 6003 Gergely Hamar ARNATVEIT 23-34 3:10:13 5 6111 Ove Wolff Hyllestad IL 50-54 3:14:05 6 4009 Ole Bjørn Sveen BPI 50-54 3:18:53 7 4001 Stein Henrik Olaussen Varegg Fleridrett 35-39 3:19:05 8 6118 Bernt Vinsnesbakk Stord IL/Adv. Hammervoll Pind 23-34 3:24:12 9 6112 Kristoffer Sandvik Monsen Varegg Fleridrett 23-34 3:28:36 10 6098 Dag Erik Torgersen BFG Bergen Løpeklubb 50-54 3:31:06 11 6078 Kenneth Thorsen INDRE ARNA 45-49 3:35:18 12 6095 Are Bu Vindenes STRAUMSGREND 45-49 3:36:34 13 6004 Janos Kozma Janos Kozma / Asko 35-39 3:37:14 14 6009 Øystein Dybdahl Bergen Kommune BIL 60-64 3:38:24 15 6079 Karsten Rongve STRAUMSGREND 45-49 3:38:41

Premiepall halvmaraton menn: Sondre Øvre-Helland, Per Christian Eggen Mjøs og Morten Kolltveit. (Foto: Tom Roger Johansen) Premiepall halvmaraton menn: Sondre Øvre-Helland, Per Christian Eggen Mjøs og Morten Kolltveit. (Foto: Tom Roger Johansen)



15 beste menn halvmaraton

1 6016 Per Christian Eggen Mjøs Varegg Fleridrett 20-22 1:12:39 2 6139 Sondre Øvre-Helland Viking 23-34 1:15:47 3 4022 Morten Kolltveit Tørvikbygd IL 23-34 1:16:20 4 4056 Truls Nesslin NESTTUN 35-39 1:18:00 5 6024 Martin Viksund Frydenbø 35-39 1:18:04 6 4058 Ingolf Gald BFG Bergen Løpeklubb 45-49 1:18:58 7 6125 Alexander Moritsgaard BERGEN 23-34 1:19:07 8 6029 Kjetil Monstad Osterøy IL 45-49 1:20:37 9 6150 Hugo Olsen BFG Bergen/Telesport Bergen 50-54 1:20:44 10 6091 Espen Rognsvåg LEPSØY 23-34 1:21:53 11 6080 Aleksander Bjorøy Blubbelubb Sportsklubb 23-34 1:23:03 12 6128 Thomas Schjøtt Hannevig BERGEN 23-34 1:23:12 13 6017 Anders Horn Avo Consulting 23-34 1:23:26 14 6021 Tor Arne Klepsvik BAKKASUND 35-39 1:23:43 15 6114 Jan Rolland Nr1 Fitness Team Landås 55-59 1:23:46

Premiepall helmaraton kvinner: Hilde Beate Daland, Therese Falk og Gro Anita Aartun Imsland. (Foto: Tom Roger Johansen)



Resultatliste kvinner helmaraton:

Pl. Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 6090 Therese Falk Romerike Ultraløperklubb 45-49 3:12:04 2 0 Hilde Beate Daland SANDSLI 45-49 3:32:42 3 6120 Gro Anita Aartun Imsland Team Imsland 45-49 3:34:47 4 4053 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett 50-54 3:56:18 5 4017 Liv B. Jegteberg Lystad Sportsklubben Vidar 60-64 3:59:42 6 6012 Lise Lithun Gjesdal IL 60-64 4:15:11 7 6013 Karianne Watne EIDSVÅG I ÅSANE 50-54 4:26:59 8 4015 Elin Harkestad MJØLKERÅEN 35-39 4:32:04

15 beste kvinner halvmaraton: