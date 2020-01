Løypa som har start og mål på Østersund Ungdomsskole krysser Glomma to ganger, på hver av de to broene i Fetsund. Selv om vi er i midten av januar ver det ikke velldig vinterlig i den 9 km lange traséen. Det som minnet mest om vinter var all strø-grusen som lå på gangveiene,.



Totalt var det 111 deltagere i det 6. av 10 vinterkaruselløp, 99 av dem på tid. Eva Marie Bakke fra SK Vidar og Magnus Salberg fra Aurskog-Høland FIL var raskest.



Vidarløperen var 39 sekunder foran Tone Fløttum fra Fet FIK i mål, mens Salbergs seiersmargin var på 26 sekunder til klubbkameraten Even Hagenes Oppegaard.





Eva Marie Bakke på snøfrie gangveier i Fetsund. (Foto: Thomas Patey)





Fire Vidarløpere som gjestet karuselløpet på Fetsund: Trond Hansen, Fredrik Camilo Halsbog, Eva Marie Bakke og Runar Gilberg. (Foto: Thomas Patey)



Neste løp:

1. februar 14:30 Haga IF

10 km kontrollmålt veiløp - ny rask løype på gangveier

Lokal arrangør: Haga IF



Innbydelse og info: Vinterkarusellen på Romerike

De raskeste i Fetsund:

Kvinner (23 deltagere, 20 på tid): 1 Eva Marie Bakke SK Vidar 39:01 2 Tone Fløttum Fet Friidrettsklubb 39:40 3 Solveig Tveter Bratlie Fet Skiklubb 40:40 4 Dorte Foss Raufoss Friidrett 41:39 5 Marianne Moe Romerike Ultraløperklokk 43:27 6 Jane Kathrin Johansen Haga IF 44:15 7 Helene Pham NOTEAM 46:47 8 Maya Bergh NOTEAM 47:09 9 Beate Elvebakk Lørenskog kommune 47:25 10 Hilde Jarstadmarken Østmarka OK 49:16 Menn (88 deltagere, 79 på tid): 1 Magnus Salberg Aurskog - Høland Friidrettslag - 34:08 2 Even Høgenes Oppegaard Aurskog - Høland Friidrettslag - 34:34 3 Håkon Thomassen Sauda IL 34:39 4 Torbjørn Grønningen Lørenskog Cykelklubb 34:47 5 Ole Morten Korsmo Sagli Grus AS 35:18 6 Robert Bue Marnardal IL 35:23 7 Anders Gulliksrud Aurskog - Høland Friidrettslag - 35:32 8 Christian Gjertveit Fet Skiklubb 35:39 9 Kenneth Pham Oppegård IL 35:40 10 Trond Hansen SK Vidar 35:51 11 Fredrik Camilo Halsbog SK Vidar 36:20 12 Jonas Nielsen Team Oslo Sportslager 36:31 13 Henning Moholdt Romerike Runners Team 36:42 14 Simen Fjole Vestereng Aurskog-Høland Friidrettslag 37:05 15 Tom Bergan Fet Skiklubb 38:02 16 Joachim Reitan lLørenskog og Rælingen kappsvø 38:24 17 Sarvin Sivaperuman Lørenskog Friidrettslag 38:43 18 Vegard Holmberget Romerike Runners Team 38:49 19 Shaher Yar Khan Orkla 38:55 20 Rune Holmen Halmsås og Omegn Skilag 39:23



