På Nornalekenes siste øvelse hadde Gular-løperne Bjørnar Sandnes Lillefosse og Marius Vedvik lagt en plan om å få Bjørnar i mål på en så god tid som mulig. Og de fulgte også planen til punkt og prikke, Marius dro jevnt og fort frem til 2000 meter, deretter fortsatte Bjørnar videre inn i samme fart og gikk i mål på 08:02,53.

At tiden er årsbeste i Norge i januar og stevnerekord i Nornalekene sier kanskje ikke så mye, men på den norske innestatistikken på 3000 meter er det kun 13 utøvere som har løpt raskere, deriblant Marius Vedvik på 08:02,48.

En godt fornøyd Bjørnar Sandnes Lillefosse kunne etter løpet fortelle at formålet med løpet ikke var noe spesielt kvalik-krav:

– Nei, altså, formen på trening har jo vært bedre enn noensinne etter et år uten skader og problemer, jeg har fått gjort akkurat den treningen jeg vil. Så målet i dag var vel bare å få et jevnt hardt løp med tanke på det som kommer med NM og andre løp. Og så har det jo vært 6 måneder uten konkurranse, bare med masse mengdetrening. Det er godt å få kjent litt på det igjen, og vekke kroppen litt.

– Jeg er veldig fornøyd med løpet. Det er tøft å springe det første løpet på lenge, innendørs, det er jo ikke gitt at du springer på det du har mål som heller. Nå har jeg jo høyere mål enn dette i løpet av sesongen, utendørs. Men jeg fikk de svarene jeg ønsket.

Målet var at Marius Vedvik skulle dra de første 1500 på 4 minutter til et 8 blank skjema, og så skulle de se hvordan det fungerte:

– Jeg holdt egentlig farten ganske bra hele veien inn. Jeg skulle gjerne vært på hin siden av 8-grensen da. Utendørspers er 8:04 på Bislett Games 2017, så jeg slo jo utendørspersen. Innendørspersen min er 8:45!





Bjørnar Sandnes Lillefosse henger på ryggen til Marius Vedvik gjennom første del av løpet.

Når det gjelder planene videre så kan Bjørnar fortelle at det er en usikkerhet i planene i forhold neste løp, NM innendørs som går i Bærum om 2 uker:

– Jeg har jo hatt en litt spesiell høst da av familiære årsaker, med sykdom i familien. Jeg har en søster som lider av akutt leukemi, og så skal jeg være donor for henne i forbindelse med en stamcelletransplantasjon. Og hvis denne skjer NM-uken så får jeg ikke anstrenge meg rett og slett.

– Vi vet ikke helt når det skjer, men nå blir det mest sannsynlig etter NM, det blir langt ut i februar antagelig. Jeg må ta det rolig den uken transplantasjonen foregår. Men da kan jeg trene rolig da, en slags b-uke på en måte. Men å springe to knallharde løp i Bærum i NM det får jeg ikke lov til.

– Hva er planene dine utover i sesongen da?

– Utover i sesongen så er det store målet EM i Paris, i utgangspunktet 10.000 meter, men det er knallhard konkurranse i den norske troppen for tiden. Men ut i fra treningsøktene så er jeg bedre enn noensinne. Og så er det jo også tider og barrierer man har lyst til å bryte, for eksempel 7:55 på 3000 meter er en grense jeg har lyst til å bryte.

– Hva med OL-kravene?

– Kravene her er mye tøffere enn EM-kravene. Tar du OL-kravene så er du nesten medaljekandidat i EM. Jeg har jo ambisjoner, men jeg tror nok at jeg med de skadeproblemene som jeg har hatt de siste årene så kommer OL i år for tidlig. Men om 4 år? Kanskje. Da er jeg 32 år og det er mulig å ha en topp da!

Resultat menn senior 3000m

Plass Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 253 Bjørnar Sandnes Lillefosse Gular, IL 8,02,53 2 538 Mathias Førde Gular, IL 9,05,25 3 254 Daniel Lundegaard Jacobsen Gular, IL 9,10,17 4 256 Olav Meling Spikkeland Gular, IL 9,41,20

G-16 3000 m () Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: Heat: 1 1 161 Phillip Morken FIL AKS-77 9,15,46 2 473 Sondre Svåsand Måge Strandebarm IL 10,43,31

G-18/19 3000 m () Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: Heat: 1 1 143 Ådne Nesje Hernes Fana IL 9,10,47

Det var et felles heat mellom G-16, G18/19 og menn senior. Det var nok ikke optimalt at de to beste måtte passere mange løpere underveis, men det hele fungerte ganske bra. På forhånd hadde alle fått beskjed om å holde seg langs listen når noen kom opp bak dem. Dette unngikk misforståelser.



I feltet bak de to fremste er det også en Gular-løper: Daniel Lundegaard Jacobsen ligger her foran Mathias Førde og Ådne Nesje Hernes.

En oppglødd Gulartrener Asgeir Thomassen heier inn Bjørnar Sandnes Lillefosse.



Marius Vedvik er ferdig med harejobben og Bjørnar Sandnes Lillefosse fortsetter utem ham. Sondre Svåsand Måge fra Strandebarm blir tatt igjen med en runde. Sondre er forøvrig sambygding med Bjørnar ettersom han også startet karrieren i Strandebarm IL.

Kvinner 3000 meter

I kvinnenes 3000 meter var det kun deltagere fra klasse J-16. Her var det Hanstveit-tvillingene fra Mjøsdalen IL på Osterøy som gjorde mesteparten av drajobben gjennom løpet, først var det Anna som satte farten for feltet og etter hvert overtok Emma den jobben. Men når det var 500 meter igjen ble det Marte Hovland fra Vik IL som overtok farten og showet og tok seieren i klassen og heatet.

J-16 3000 m () Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: Heat: 1 1 501 Marte Hovland Vik IL 10,34,64 2 340 Emma Hanstveit Mjøsdalen IL 10,46,42 3 337 Anna Hanstveit Mjøsdalen IL 10,53,67 4 255 Ida Grytaas Forsmo Gular, IL 11,23,30



Marte Hovland fra Vik IL har overtatt ledelsen fra Emma og Anna Hanstveit.



Marte Hovland fra Vik IL vinner kvinneklassen.

Ida Grytaas Forsmo fra Gular var en ekte debutant, dette var det første løpet noen gang!