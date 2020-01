Det er mange flotte fjellultraløp i Norge i mange flotte fjellområder. Stadig nye kommer til, og 15. - 16. august arrangeres Rondane 100 for første gang. Det blir distanser på både 50 miles med start på Dørålseter midt i Rondane og 100 miles med start ved Folldal flerbrukshus.

Arrangøren har satt en øvre grense på 50 påmeldinger på 100 miles og 100 påmeldinger på 50 miles. Cutofftiden i mål for 100 miles er 37 timer, mens den for 50 miles er på svært hyggelige 30 timer. Rondane 100 er godkjent som et UTMB kvalifiseringsløp, 6-poeng på 100 miles og 3 poeng på 50 miles.



Dersom været blir bra vil dette bli en fantastisk tur for deltakerne, og en slitsom tur, med 5080 høydemeter i den lengste løypa og 2040 høydemeter i den korteste. Løypebeskrivelse finner du på løpets hjemmeside.





Foto: Erik Haugland)



Løypa 100 miles (164,5 km og 5080 høydemeter iht løypekart på Trace de trail):



Løypa 50 miles (82,6 km og 2040 høydemeter iht løypekart på Trace de trail)::



Løpets hjemmeside

facebook



Påmelding og startliste

Pr 21.januar:

100 miles: 34 påmeldte, 16 ledige plasser

50 miles: 17 påmeldte, 83 ledige plasser





(Foto: Erik Haugland)