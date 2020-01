Veteranløper i internasjonal toppklasse, Vera Nystad fra Søgne, var en av fire norske damer som startet det nye året med å løpe Tiberias Marathon ved Galileasjøen (209 muh) i Israel, og fra hennes Facebook-side kan vi lese følgene om løpet:

Sea of Galilee Tiberias Marathon. Da har jeg endelig løpt i Israel maken til løp må du lete lenge etter slakke fine opp og ned bakker det var en fornøyelse. Det et godt arranger løp. min kl viste 3.43 30 det er jeg fornøyd med.

Foto: Privat

Ifølge resultatlista ble tiden til Vera Nystad 3.43.21 som holdt til klasseseier i klasse K70+ med god margin og i og med at Vera Nystad løper i klasse K75-79 år her hjemme fra og med i år kan tiden også registreres som ny klasserekord i denne klassen. Den gamle rekorden lød på 4.56.58. I internasjonal sammenheng løper likevel Vera Nystad i klasse K70-74 mesteparten av dette året også siden man her går etter fødselsdato og tiden vil derfor ikke kunne vurderes som eventuell internasjonal rekord i klasse K75-79 år.

Ved siden av Vera Nystad deltok også Oline Yksnøy og Signy Henden Rustlie i klasse K70+ med henholdsvis 5.57.57 og 6.11.47 som resultat, mens fjerde norske deltager Turid Veggeland kom på 5. plass i klasse K60-64 år med 5.58.05.

Vinnere av Tiberias Marathon ble Tachlowin Gabriyesos som er eritreisk flyktning bosatt i Israel med 2.14.57 og den amerikansk-fødte fembarnsmoren Bracha Deutsch som vant kvinneklassen på tiden 2.32.25. Foruten maratonløpet omfattet Tiberias Marathon også halvmaraton og 10 km og tilsammen var det 4914 fullførende deltagere på de tre distansene, fordelt med 1324 på maraton, 2119 på halvmaraton og 1971 på 10 km.



Resultater Tiberias Marathon, 03. januar 2020

Kvinner

Name Categorie Result Net result # Cat. # Gen. Deutsch Beatie (ISR) F20-34 2:32:25 2:32:25 1 1 Knaani Hagar (ISR) F35-39 2:46:56 2:46:53 1 2 Gottfried Limor (ISR) F20-34 2:56:00 2:55:59 2 3 Nystad Vera F70+ 3:46:57 3:43:21 1 34 Yksnoey Oline Lovise F70+ 6:02:08 5:57:57 3 233 Veggeland Turid F60-64 6:02:17 5:58:05 4 234 Rustlie Signy Henden F70+ 6:11:53 6:11:47 4 236

Menn

Name Categorie Result Net result # Cat. # Gen. Gabriyesos Tachlowini (ERI/ART) M20-39 2:14:57 2:14:56 1 1 Ramon Amir (ISR) M20-39 2:25:40 2:25:40 2 2 Muket Fettene (ISR) M20-39 2:29:20 2:29:19 3 3

Alle resultater: Tiberias Marathon