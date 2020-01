Bjørn Egil Nordseth tok sin tredje starke seier på 16:06 og hadde 38 sekunders margin til Henning Mortensen etter 4,5 km. Vinner av sesongens første løp, Knut Lium, knep 3. plassen et halvt minutt senere. Heidi Syversen var tilbake på toppen av pallen på kvinnesiden med 19:59 og var med det 12 sekunder foran Magnhild Volden. Marit Aamdal løp inn til en klar 3. plass for kvelden.



Nok en gang gledet arrangørene seg over at det dukket opp nye fjes til deres uformelle løpstilbud vinterstid, og også denne gangen ble det akkurat 30 deltakere, inkludert de 7 som trimmet uten tidtaking.



Neste og nest siste løp for sesongen går om fire uker, altså onsdag 19. februar.



Henning Mortensen priste de sommerlige forholdene på sin måte og stilte i shorts - ikke så vanlig løpeantrekk her i innlandet midt i januar!



